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برلمان

برلماني: فرض ضرائب على إعلانات الفيسبوك يحفظ حق الدولة

الخميس 22/أغسطس/2019 - 02:50 م
الفيس بوك
الفيس بوك
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أكد محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، ان توجه الدولة لفرض ضرائب على إعلانات الفيسبوك يحفظ حقها، خاصة وانه سبقتها عدة دول في ذلك، وبالتالي فهو ليس بدعة مصرية، بل إن مصر تأخرت كثيرا في هذا الإجراء.

وأوضح "زين الدين" أن فرض ضرائب على اعلانات هذه المواقع يساهم في دمج الاقتصاد الرقمي والموازي في الاقتصاد الرسمي، وهو ما سوف ينعكس إيجابيا على الاقتصاد القومي ككل، مع الحرص بذات الوقت على تشجيع الاستثمار واستمراره.

وأضاف أن هذا الاجراء حال تطبيقه سيساهم ايضا في مواجهة الإعلانات المضللة والإعلانات الممولة من الجماعات الإرهابية التي تستهدف استقطاب الشباب، وتوجيهه الى العنف والتخريب.

وأشار النائب الى ان الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى فى مصر الآن لديها كمية هائلة من الإعلانات تفوق إعلانات وسائل اﻹعلام، فليس من المعقول أن تحقق هذه المواقع مبالغ وأرباحا طائلة من الإعلانات ولا تستفيد الدولة منها.

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