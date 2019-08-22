ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الكليات العلمية الجديدة تمثل محاولة جادة من الدولة لمواجهة البطالة

الخميس 22/أغسطس/2019 - 02:44 م
النائب فايز بركات
النائب فايز بركات
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
اشاد فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بحرص الدولة على تطوير التعليم الجامعي وفتح مجال تخصصية جديدة تناسب التطور التكنولوجي العالمي وتلاقي احتياجات السوق المحلية والإقليمية والدولية، مؤكدا ان هذا التوجه يفتح مجالات عدة امام الشباب للعمل والانتاج.

واوضح بركات انه تم خلال فترة قصير جدا افتتاح عددا من الجامعات التكنولوجية، وأقساما جديدة بالكليات تساير التغيّر الحادث والمستجدات العلمية، وهو ما يمثل محاولة جادة من الدولة لمواجهة البطالة بين الشباب الى جانب اتاحة عدد كبير من فرص العمل فى المشروعات القومية الكبرى التى نفذتها الدولة، خاصة فى مجال التشييد والبناء.

واضاف النائب انه في ظل حركة التشييد والبناء وضخامة المشروعات القومية للدولة كانت هناك مشكلة كبيرة فى توفير العمالة الفنية المدربة، ويمثل إنشاء العديد من الكليات والمعاهد التطبيقية الان حلا لهذه المشكلة، مؤكدا ان البحث العلمي والتكنولوجيا هما سلاحا التطوير.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتحاد مقاولي التشييد: المشروعات القومية المصرية نالت شهادة عالمية.. فيديو

التعليم العالي في أسبوع.. هندسة عين شمس تتصدر كليات الشرق الأوسط وأفريقيا ..142 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى

برلماني يطالب بإلزام طلاب الجامعات الجدد بإجراء تحليل تعاطي المخدرات

ترشيحاتنا

أول تعليق من أحمد المحمدي بعد تمديد عقده مع أستون فيلا

أفعى بطول 5 أمتار تهاجم منزلا.. فيديو صادم

منها سلق البيض.. استخدامات جديدة لـ الغلاية عليك معرفتها

اخبار الفن والفنانين.. محمد حماقى بأول عشاء في بيت العريس.. وطرح أغنية جديدة لـ محمد رمضان.. وجلسة تصوير غادة عبدالرازق

ديدان الإسكندرية.. قومي علوم البحار يكشف أسباب ظهورها

الجهاز الفنى يقترب من إنهاء تجربة نيمار مع الإسماعيلى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خرجت النجوم وملأت السماء.. هنا وحلا شيحة بإطلالة كاجوال بصحبة أولادهما.. صور

قمرين دول ولا عينيك.. دينا الشربينى ونرمين الفقى يشعلان إنستجرام

بـ كاش مايوه ودانتيل أسود.. نيللى كريم بـ اطلالة مثيرة على الشاطئ