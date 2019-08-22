برلماني: الكليات العلمية الجديدة تمثل محاولة جادة من الدولة لمواجهة البطالة

اشاد فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بحرص الدولة على تطوير التعليم الجامعي وفتح مجال تخصصية جديدة تناسب التطور التكنولوجي العالمي وتلاقي احتياجات السوق المحلية والإقليمية والدولية، مؤكدا ان هذا التوجه يفتح مجالات عدة امام الشباب للعمل والانتاج.



واوضح بركات انه تم خلال فترة قصير جدا افتتاح عددا من الجامعات التكنولوجية، وأقساما جديدة بالكليات تساير التغيّر الحادث والمستجدات العلمية، وهو ما يمثل محاولة جادة من الدولة لمواجهة البطالة بين الشباب الى جانب اتاحة عدد كبير من فرص العمل فى المشروعات القومية الكبرى التى نفذتها الدولة، خاصة فى مجال التشييد والبناء.



واضاف النائب انه في ظل حركة التشييد والبناء وضخامة المشروعات القومية للدولة كانت هناك مشكلة كبيرة فى توفير العمالة الفنية المدربة، ويمثل إنشاء العديد من الكليات والمعاهد التطبيقية الان حلا لهذه المشكلة، مؤكدا ان البحث العلمي والتكنولوجيا هما سلاحا التطوير.