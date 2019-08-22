تطهير١٦ حيا بالقاهرة من الإشغالات وتحرير٦ آلاف مخالفة مرورية.. صور

واصل رجال الامن باشراف اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة حملات على المناطق والميادين والمحاور المرورية إستمرارًا للحملات المتتابعة التي تقوم بها المديرية.





وذلك بمشاركة كافة جهات المديرية المعنية (الإدارة العامة لمرور القاهرة - الإدارة العامة لمباحث القاهرة - قوات أمن القاهرة - إدارة شرطة المرافق) والقطاعات الجغرافية كلا فيما يخصه.





وقد أستهدفت الحملة الميادين العامة والشوارع الرئيسية فى ١٦ منطقة بكافة قطاعات العاصمة.





وأسفرت نتائج تلك الحملات عن إزالة ١٢٠٠ اشغال بالطريق العام ويتسبب فى تعطيل حركة المرور والمارة.



