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برلمان

برلماني: استخراج تراخيص البناء بقانون البناء الموحد من مكاتب استشارية

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 04:01 ص
عمارة
عمارة
أسامة علي
قال النائب محمد الحصى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون البناء الموحد الجديد يسمح للمواطنين باستخراج رخص البناء من المكاتب الاستشارية المُصنفة تصنيف "أ " والتابعة لنقابة المهندسين.

وأضاف محمد الحصى خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه تم اتخاذ هذه الخطوة لتيسير الإجراءات على المواطنين وتحديد مسئولية السلامة الإنشائية لأى مبنى بحيث يصبح مهندس المكتب الاستشارى مسئولاً عن إصدار تراخيص البناء والإشراف عليه وذلك تجنبًا للأخطاء الإنشائية التى قد ينتج عنها ميل أو سقوط المبانى المرتفعة.

وتابع: "تم إقرار عقوبات تصل للحبس على المهندسين المشرفين على الأبنية حالة مخالفة السلامة الانشائية".

وأشار وكيل لجنة الإسكان إلى أنه حسب القانون الجديد يسمح بارتفاعات كبيرة فى بعض المناطق لدعم التوسع الرأسى.

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