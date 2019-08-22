التعليم تغلق باب تظلمات الثانوية العامة 2019.. اكتشاف درجات غير محسوبة في 23573 كراسة إجابة.. وحصيلة الرسوم المجموعة تتخطى الـ31 مليون جنيه

التعليم:

تلقينا تظلمات من 119024 طالب ثانوية عامة هذا العام

تم مد فترة التقدم للتظلمات لتعويض إجازة عيد الأضحى المبارك

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انتهاء فترة تقديم التظلمات من نتائج امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019 أمس، الأربعاء الموافق 21 أغسطس 2019.وقال خالد عبد الحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن إجمالي عدد الطلاب المتظلمين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019 هو 119024 طالبا وطالبة.وبلغ إجمالى عدد كراسات إجابات المواد المتظلم منها 339117 كراسة إجابة، مشيرًا إلى أن هناك 23573 كراسة تم زيادة درجاتها.وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إنه تم جمع رسم تظلمات من كل طالب 100 جنيه في المادة الواحدة، وبما أن عدد كراسات الإجابة المتظلم منها 339117 كراسة، يصبح إجمالي رسوم التظلمات التي جمعتها الوزارة 33 مليونا و911 ألفا و700 جنيه، وبما أنه تقرر زيادة درجات 23573 كراسة، وتمت إعادة الرسوم لأصحاب هذه الكراسات، فيصبح إجمالي عدد كراسات الإجابة التي لم تزد درجاتها 315544 كراسة امتحان، والتالي يصبح إجمالي الرسوم التي تم جمعها من أصحاب هذه الكراسات 31 مليونا و554 ألفا و400 جنيه.جدير بالذكر أن الوزارة فتحت باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة يوم الثلاثاء 16 يوليو 2019 وامتدت ليوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس 2019، حيث تم مد فترة التقدم للتظلمات بدلًا من أجازة عيد الأضحى المبارك، وهى الفترة القانونية للتظلمات والمحددة بشهر من إعلان النتيجة.وكان تم فتح باب تظلمات الثانوية العامة رسميًا بدءا من اليوم الثلاثاء الموافق 16 يوليو 2019، وتم إغلاقه حتى الاربعاء 21 أغسطس 2019.أما عن ضوابط تقديم تظلمات الثانوية العامة 2019، فقد تمثلت فيما يلي:- يقوم الطالب المتظلم بسداد مبلغ 100 جنيه عن كل مادة يرغب الطالب في تقديم التظلم بشأنها بأحد البنوك الوطنية لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية على الحساب رقم (0135112000283818)، أو الحساب رقم (01500100036407) ببنك مصر وفروعه.- تقدم طلبات الاطلاع في المادة أو المواد المطلوب الاطلاع عليها لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديريات التعليمية التي تتبع اللجنة أو بالمقار المحددة لكل محافظة من المحافظات التي حددتها اللجنة مرفقًا بها الإيصال الدال على السداد.- تبدأ تظلمات الثانوية العامة للعام 2019 اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 16/7/2019، بحيث يتقدم الطالب أو ولي الأمر بطلب التظلم في المديرية التعليمية التابع لها مرفقًا به إيصال السداد وصورة شهادة الدرجات وصورة البطاقة.- مواعيد الاطلاع تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا بمقر لجنة النظام والمراقبة المختصة.- يلتزم الطالب/الطالبة بالتواجد بمقر لجنة النظام والمراقبة في الموعد المحدد له للاطلاع ومن يتخلف عن الموعد المحدد له ليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى.- تقتصر عملية الاطلاع للطالب على صورة ضوئية من كراسة الامتحان وليس الكراسة الأصلية.- يُشترط حضور الطالب بنفسه للاطلاع على صورة كراسة الامتحان وتدوين ملاحظاته بشأنها بخط يده في النموذج المعد لذلك عند الاطلاع على صورة كراسة الامتحان، وذلك في الحالات الآتية: وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة، أو عدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة ، أو الخطأ في جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة.ويحق للطالب تدوين أي ملاحظات أخرى بخلاف ما سبق ذكره إذا ما ارتأى الطالب أنها ذات تأثير على مجموع درجاته بالمادة المتظلم من درجاتها، ويحظر نهائيًا استخدام الهاتف المحمول أثناء عملية الاطلاع.- يقوم الطالب بالتواصل والمتابعة مع لجنة النظام والمراقبة المختصة خلال الفترة الزمنية التي تحددها اللجنة لذلك لمعرفة نتيجة تظلمه.- إذا ثبت حق الطالب في تعديل درجاته بالزيادة يتم إخطار الطالب على محل سكنه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بهذا التعديل.- تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (الإدارة العامة للامتحانات) اتخاذ إجراءات إخطار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب/ الطالبة بعد تعديل درجات المادة أو المواد المتظلم فيها بحيث يتم عمل التنسيق على هذا الأساس.