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رئيس وزراء بريطانيا: سنخرج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد

الخميس 22/أغسطس/2019 - 03:07 م
رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
أحمد محرم
نقلت وكالة "سبوتنيك" عن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تأكيده ضرورة خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي مع حلول موعد 31 أكتوبر المقبل، وضرورة حماية مصالح الشعب والشركات البريطانية.

وقال بوريس جونسون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من أمام قصر الإليزيه، اليوم الخميس: "نريد أن يتم الخروج من الاتحاد الأوروبي بشكل منسجم من أجل الحفاظ على مصالح شركاتنا".

واستطرد بوريس جونسون: "نريد الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 من شهر أكتوبر المقبل في كل الأحوال، من خلال اتفاق أو من دون اتفاق".

وأكد بوريس جونسون، أهمية علاقة التعاون مع فرنسا في العديد من المجالات، ومنها المجال الأمني، قائلا إن بلاده "تتعاون وتنسق مع فرنسا لحفظ الأمن في الساحل الأفريقي، وتتعاون معها في مناطق أخرى مثل سوريا.

وطمأن رئيس الوزراء البريطاني، الرئيس الفرنسي، بأن المملكة المتحدة لن تضع نقاط تفتيش على حدودها ومنها الحدود الإيرلندية".

وأضاف بوريس جونسون: "أنا على ثقة بأن الرئيس ماكرون سيدافع ويحمي المواطنين البريطانيين في فرنسا كما سنفعل نحن مع المواطنين الفرنسيين في بريطانيا".

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