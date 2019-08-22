صدام مصري خالص.. مواجهات نارية للمحترفين في الجولة القادمة من الدوري الإنجليزي

ينتظر المحترفين المصريين مواجهات نارية، في الجولة الثالثة من منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي، والتي تنطلق غدا الجمعة.



ويسعى الرباعي المصري في الوري الإنجليزي ( محمد صلاح - تريزيجيه - النني - المحمدي)، لتقديم مستوى مميزة في هذه الجولة، بعد فشلهم في ترك أي بصمة في الولة الماضية، سواء بصناعة أو تسجيل أي هدف.



تريزيجيه والمحمدي في مهمة صعبة أمام إيفرتون

يفتتح فريق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه نجمي منتخب مصر محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي، الجولة الثالثة بمواجهة إيفرتون غدا الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي.



ويسعى أستون فيلا بقيادة أحمد المحمدي وتريزيجيه لتحقيق أول فوز للفريق في الدوري الإنجليزي، بعد الخسارة في الجولتين الماضيتين أمام توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدف، وبورنموث بهدفين مقابل هدف.



ويحتل أستون فيلا المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بدو نقاط، بينما يحتل إيفرتون المركز الـ 9 بـ 4 نقاط.



ليفربول صلاح يتحدي آرسنال النني في صراع قمة الدوري الإنجليزي:

يصطدم النجم المصري محمد صلاح بنظيره المصري محمداللني عندما يلتقي ليفربوب وآرسنال بعد غدا السبت في قمة الدوري الإنجليزي.



ويسعى ليفربول بقيادة محمد صلاح لتحقيق الفوز على آرسنال للإنفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يطمح آرسنال في مواصلة إنطلاقته القوية بالبريميرليج.



ومن المقرر أن يغيب محمد النني عن صفوف الجانرز في المباراة المقبلة، لأسباب فنية، حيث تم استعبده من المباراتين السابقتين لنفس السبب.



ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن آرسنال صاحب المركز الثاني.