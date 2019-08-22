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رياضة

الراحلون عن الزمالك يطالبون بالمستحقات المتأخرة

الخميس 22/أغسطس/2019 - 03:15 م
شعار الزمالك
شعار الزمالك
القسم الرياضي
طالب اللاعبون الراحلون عن نادي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية من إدارة النادي الأبيض سداد مستحقاتهم المتأخرة لدى النادي في الفترة الحالية بعد رحيلهم .

وينتظر اللاعبون الحصول على مستحقاتهم في الفترة الحالية بناء على وعد مسئولي القلعة البيضاء لهم، يأتي ذلك في الوقت الذي حصل فيه عمر صلاح حارس مرمى الفريق المنضم لسموحة على مستحقاته المتأخرة بالكامل.

ورحل عن الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية كل من عماد السيد المنضم للاتحاد ومحمد ابراهيم المنضم للمقاصة وإبراهيم حسن لبيراميدز وأحمد مدبولي للإسماعيلي .

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