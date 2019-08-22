الراحلون عن الزمالك يطالبون بالمستحقات المتأخرة

طالب اللاعبون الراحلون عن نادي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية من إدارة النادي الأبيض سداد مستحقاتهم المتأخرة لدى النادي في الفترة الحالية بعد رحيلهم .





وينتظر اللاعبون الحصول على مستحقاتهم في الفترة الحالية بناء على وعد مسئولي القلعة البيضاء لهم، يأتي ذلك في الوقت الذي حصل فيه عمر صلاح حارس مرمى الفريق المنضم لسموحة على مستحقاته المتأخرة بالكامل.



