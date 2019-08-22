رئيس الرقابة المالية يدعو لتبني التطبيقات التكنولوجية بنشاط التمويل متناهي الصغر

التقى الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، ومسئولي وحدة التمويل متناهى الصغر بمقر الهيئة بالقرية الذكية بوفد رفيع المستوى من مؤسستي Accion الدولية، وMastercard center for Inclusive Growth العالمية.



وجاء اللقاء لبحث أوجه التعاون الممكنة في مجال تقديم الحلول التكنولوجية لتنفيذ المعاملات المالية في نشاط التمويل متناهي الصغر.



وعرضت Mastercard نموذج لإحدى التطبيقات التكنولوجية الحديثة بعنوان MAP على الحاضرين من ممثلي الهيئة ورئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، كما تم استكمال المناقشات بحضور ممثلي أعضاء الاتحاد عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر.



وقال رئيس هيئة الرقابة المالية: إن الجانب المصري بادر بعرض رؤيتهم في الفرص المتاحة بالسوق المصري لتبنى واستخدام مثل هذه الحلول التكنولوجية للارتقاء بنشاط التمويل متناهى الصغر، مما يساعد في ظهور نماذج تمويل جديدة مدعومة بمنتجات ابتكارية لعملاء التمويل متناهي الصغر في مصر تساهم بشكل مؤثر في احتواء المزيد من الشرائح المستهدفة في خطة الشمول المالي.



وأضاف عمران أن اللقاء يمثل خطوة نوعية في إطار مجهودات الهيئة المستمرة نحو دعم ونشر ثقافة الشمول المالي داخل المجتمع المصري من خلال الاستمرار في نهج مساندة الاستثمار والتطوير في ممارسات التكنولوجيا المالية لنشاط التمويل متناهى الصغر، حيث تتيح تلك التطبيقات التكنولوجية مساعدة مؤسسات التمويل متناهى الصغر في دعم عملائها من أصحاب المشروعات متناهية الصغر عبر إتمام المعاملات التجارية إلكترونيا وبكفاءة عالية.



كما استعرض رئيس الهيئة ملامح التجربة المصرية في تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر والتي أوشكت على أن تُنهى عامها الخامس منذ صدور قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 141 لسنة 2014 لتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، وما صاحب ذلك من تكثيف لجهودها ليصل عدد المستفيدين لما يقرب من 3 مل عميل، كما بلغت أرصدة التمويل ما يقرب من 14 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجاري، وما تم أثناء تلك المسيرة من إعداد دليل لنظام محاسبي مُبسط لرفع كفاءة الجمعيات الصغيرة وتدريب الجمعيات والمؤسسات الأهلية على النظام المحاسبي في مختلف المحافظات، كما تم إصدار دليل حماية عملاء الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر يحتوي على المبادئ الأساسية والتي تمثل منهاج عمل الهيئة للحفاظ على سلامة واستقرار نشاط التمويل متناهي الصغر.