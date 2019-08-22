محافظ كفرالشيخ يبحث مع مسئولي البيئة سبل مكافحة السحابة السوداء.. صور

بحث الدكتور محمد صلاح، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والمهندس أيمن شتا رئيس قطاع الفروع مع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ والمسئولين بالإدارة المركزية بجهاز شئون البيئة بإقليم غرب الدلتا والمهندس محمد السيد عبدالله وكيل مديرية الزراعة بكفر الشيخ، سبل الاستعدادات لموسم حصاد الأرز، وتدوير قش الأرز والقضاء على ظاهرة السحابة السوداء.





وناقش محافظ كفرالشيخ مع مسئولي البيئة سبل تطبيق منظومة متكاملة لمواجهة الظاهرة بالسيطرة الكاملة على كافة ملوثات الهواء من عوادم سيارات ومقالب القمامة العمومية والصناعات الصغرى من مكامير الفحم ومصانع الطوب غير المطورة، والإجراءات والتدابير للتعامل مع قش الأرز كمسبب رئيسى فى الظاهرة.



