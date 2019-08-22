مستقبل وطن بالسويس يدعم التأمين الصحي بأجهزة ومستلزمات طبية

أهدى حزب مستقبل وطن بالسويس برئاسة المحاسب احمد خشانة أمين الحزب، أجهزة ضغط ومستلزمات طبية لمستشفى التأمين الصحي بمنطقة حوض الدرس.





جاء ذلك خلال زيارة وفد من أمانة الحزب الى مستشفى التأمين الصحي وكان فى استقبالهم الدكتور محمد حواش مدير مستشفى .





تفقد وفد من الحزب على عدد من الأقسام داخل المستشفى للاطمئنان على المرضى والتعرف على كافة الاحتياجات الخاصة بهم والعمل على حلها بالتعاون مع إدارة المستشفى .





قال المحاسب احمد خشانة امين حزب مستقبل وطن بالسويس ان الحزب حريص على دعم كافة المؤسسات الطبية الموجودة داخل المحافظة من اجل تقديم خدمة طبية متميزة للمرضي مع ظهور مستشفيات المحافظة بالشكل الذي يليق بمكانة المحافظة فى توفير خدمات طبية متميزة لأبناء المحافظة وزائريها.



