كريمات الفرد والبروتين.. شيري انسي توضح أسباب تساقط الشعر.. فيديو

أكدت خبيرة التغذية والتجميل شيرى أنسى، أن تساقط الشعر من جذوره ووجود فراغات فى الرأس يعتبر سقوطا مرضيا، أما وجود بعد الشعر في المشط فيعد طبيعيا خلال تسريحه.



وأضافت "أنسي" خلال حلقتها ببرنامج "خلطة شيري" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الخميس، أنه يجب اللجوء للطبيب فورًا عند تساقط الشعر بكميات كبيرة، محذرة من استخدام البروتين والكيرياتين والمواد الكيميائية الخاصة بفرد الشعر لأنهم السبب الرئيسي وراء تساقط الشعر.



ولفتت إلى أن تقصف وهيشان الشعر من أسباب تساقط الشعر، موضحة أن نزول حمام السباحة باستمرار وقشرة الشعر من أسباب تساقط الشعر المرضى.



ونصحت بضرورة الاهتمام بالتغذية السليمة لصحة الشعر وتناول الخضروات والفاكهة والبروتينات والحرص على شرب المياه بكميات كافية، بالإضافة إلى تناول فيتامينات ب 17 والتى تعالج 80% من مشكلات الشعر.