بعد إقرار مشروع حوافز الابتكار.. العلميين: المنتجات المصرية ستكون منافسا قويا بالأسواق العالمية.. وسيتم توفير مبالغ كبيرة.. وسنحدث نقلة نوعية في مصر

لدينا العديد من الشباب المبتكرين والمخترعين وتتبناهم أوروبا

نشكر الرئيس السيسي علي رعايته للعلماء والعلميين

حوافز الابتكار سيحدث طفرة في الأبحاث العلمية والباحثين





العلميين:قال الكيميائى صلاح النادى الأمين العام لنقابة المهن العلمية، إن إقرار مشروع حوافز الابتكار سيعد نقلة نوعية لمصر؛ حيثُ أن الكثير من الشباب المخترعين لديهم العديد من الأفكار والابتكارات التي قد تسبب تلك النقلة بجميع المجالات خاصة التكنولوجية.وأوضح "النادى" لـ "صدى البلد"، أن أكاديمية البحث العلمى تتبنى المبتكرين والمخترعين وكذلك جهاز تنمية براءة الاختراع ولكن عندما تتبناه الحكومة سيختلف الأمر من حيث تنفيذه على أرض الواقع.وأشاد "الأمين العام لنقابة المهن العلمية" بمجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى دعم المبتكرين والمخترعين من خلال مؤتمرات الشباب ورعايتهم مما أدى إلى تقديمهم أمام العالم، كما أن تلك المؤتمرات تعد دفعة قوية لإقرار مشروع حوافز الابتكار.وقال إن بعض الشباب المصريين المخترعين يتم تبنيهم من قبل الدول الأوروبية ثم يتم استيراد الأفكار بعد تطبيقها على أرض الواقع فى مصر مرة أخرى ولكن إقرار هذا المشروع سينقذ العديد من الأبحاث.وأكد المهندس الجيولوجي محمد غريب أبوعميرة وكيل نقابة العلميين، أن إقرار مشروع عوائد حافز الابتكار من الحكومة خطوة ممتازة تنهض بالبحث العلمي والباحثين إلي الأمام للاستفادة بهذه الابتكارات الحديثة في مشروعات الإنتاج وتحسين المنتجات والحفاظ علي جودتها.وأضاف "أبو عميرة" لصدي البلد، أنه بهذا القرار تستطيع المنتجات المصرية المنافسة بين منتجات الدول الأخري خاصة في التصدير الذي يدر عملة صعبة للاقتصاد المصري وبالتبعية توفير فرص عمل للشباب.وقدمت نقابة العلميين والباحثين والعلماء الشكر لمتخذي القرار بهذه الخطوة الممتازة التي تشجع وتحفز المبتكرين من الشباب والعلماء للابتكار وإيجاد حلول عملية للمشروعات الإنتاجية.وقدم "وكيل نقابة العلميين" الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بعيد العلم والذي كرم فيه علماءنا الاجلاء واهتمامه بالباحثين لأنهم الركيزة الأساسية للنهوض بالاقتصاد والمجتمع.وأكد الدكتور أمير أحمد عضو مجلس نقابة العلميين، أن الباحثين العلميين فى مصر لم ينعموا برعاية كاملة من قبل الحكومة أو الدولة، وكانت الدول الأوروبية تتبناهم للعمل داخل الشركات والمصانع الكبيرة وتنفيذ ابتكاراتهم على أرض الواقع.وأشار "أحمد" لـ "صدى البلد" إلى أن صغار العلماء ليس لديهم التمويل الكافى لتنفيذ مشروعاتهم على أرض الواقع لذا فإن إقرار الحكومة بمشروع حوافز الإبتكار ينتج طفرة نوعية فى مصر ويساعد فى تنفيذها على أرض الواقع، كما أنها ستكون مصدر للدخل القومى.وناشد "عضو مجلس نقابة العلميين" بضرورة عقد مسابقات لجميع الفئات العمرية من المبتكرين لتنمية مهارات الإبداع والإبتكار لدى الجميع ،منوهًا إلى أن تنفيذ الأبحاث على أرض الواقع ستوفر الكثير من الأموال الباهظة التى كانت تدفعها مصر فى سبيل شراء براءة الإختراعات.وأضاف أن هناك عددا كبيرا من العلميين مبتكرين ولا نعرفهم إلا عندما يسافرون إلى الدول الأوروبية.