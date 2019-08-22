رئيس جامعة بني سويف يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع هيئة الطاقة الذرية

وقع الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة بتوقيع إتفاقية تعاون مشترك بين الجامعة وهيئة الطاقة الذرية، وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل الشراكة بين الجامعة والمؤسسات العاملة في مجال العلوم والطاقة الذرية لخدمة المجتمع المصرى فى مجال إدارة الأزمات بأنواعها المختلفة.



وأوضح الدكتور منصور حسن أن الإتفاقية تعمل على دعم التعاون في مجالات تطوير البحث العلمى والبرامج الجديدة التي تهتم بالتدريب المهاري والعلمي ذات الاهتمام المشترك لخدمة سوق العمل باعتبارها أنها قاطرة التنمية لكافة المشروعات التنموية.



كما أضاف رئيس الجامعة على أن أهمية تلك الاتفاقية تأتي في إطار التوعية المجتمعية للاستخدمات السلمية للطاقة الذرية، وذلك في إطار استراتيجية توجه الدولة للاستخدام الأمثل للطاقة.



وحضر توقيع الإتفاقية من الجانبين الدكتور عاطف عبد الحميد رئيس هيئة الطاقة الذرية ، والدكتور خالد صقر، نائب رئيس الهيئة، والدكتور جمال عبد الرحمن عميد كلية الحقوق، والدكتور سيد عبد القادر عميد كلية علوم الأرض، والدكتورة حنان سليمان عميد كلية العلوم ،والدكتور ممتاز حجاب عميد معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية والمنسق العام للبرامج الخاصة والشعب بالجامعة.