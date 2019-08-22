البرنامج القيادي للدعاة يزور هيئة قناة السويس

نظمت الأكاديمية الوطنية للتدريب، زيارة لطلاب البرنامج القيادي للدعاة، إلى هيئة قناة السويس، اليوم الخميس.





وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء خالد العزازي مستشار السيد الفريق للعلاقات العامة، في استقبال طلاب البرنامج القيادي للدعاة، وذلك ضمن أنشطة وفعاليات البرنامج.





وبدأت زيارة في استقبال طلاب البرنامج القيادي للدعاة، بكلمة الفريق أسامة ربيع، والترحيب بالضيوف، ثم لقاء تعريفي عن محور قناة السويس بالكامل، وعرض مجموعة من الأفلام التسجيلية التي تسرد تاريخ القناة، وتستعرض مراحل تطويرها المختلفة مرورًا بـ"ملاحة التطهير، ومشروع قناة السويس الجديدة" الذي نجح في رفع تصنيف القناة عالميًا، والحفاظ على مكانتها الرائدة.





وتلا ما سبق، القيام بجولة في القناة لمعاينة القناة الأم والقناة الجديدة والكباري العائمة الموجودة مثل كوبري الشهيد المنسي.. ثم القيام بجولة بالسيارات إلى أنفاق الإسماعيلية التي تمر تحت قناة السويس لتسهيل عبور الجمهور والبضائع من وإلى سيناء.





الجدير بالذكر أن البرنامج القيادي للدعاة قد أطلقته الأكاديمية الوطنية في يناير 2019، ويهدف إلى تدريب الدعاة على النظم السياسية والاقتصادية والإعلام والقانون، والقيادة والإدارة والإبداع وريادة الأعمال والمهارات العامة، والفن والثقافة إلى جانب الشق الشرعى واللغات الأجنبية الفرنسية والانجليزية، بالإضافة إلى بعض الأنشطة مثل زيارة المشروعات القومية و حضور عروض المسارح القومية.



