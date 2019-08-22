تكافل وكرامة أبرزهم.. من هم الفئات المعفاة من اشتراكات التأمين الصحي ؟

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية منذ إطلاق المرحلة التجربية لمشروع قانون التأمين الصحي الشامل في أولي محافظات المرحلة الأولي ببورسعيد، قد أعلنت أنها ستتكفل باشتركات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الجديدة.



وأضاف سعد، خلال لقاء خاص مع فضائية «إكسترا نيوز»، أن الحكومة تعكف في الوقت الحالي على تعريف الغير قادر وتحديد تلك الفئات مع مراعاة المعايير، مشيرًا إلي انه سيتم الاستعانة بقاعدة البيانات الخاصة بوزارة التضامن الإجتماعي من أجل ضم الاسر التي تحصل علي معاش تكافل وكرامة ضمن الغير قادين في منظومة التأمين الجديدة .



وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ، أن حجم الإنفاق بالنسبة للأسرة سيكون محل دراسة، بمعني ربط الدخل الشهري للأسرة بحجم نفقاتها.