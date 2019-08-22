محافظ بني سويف يتابع الاستعدادات المبكرة للعام الدراسي الجديد

تفقد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف عددا من المدارس لمتابعة تنفيذ خطة الاستعدادات المبكرة للعام الدراسي الجديد 2019/2020 ،خاصة أعمال الصيانة البسيطة.



وتواصل اللجان المشكلة من المختصين بالتربية والتعليم والأبنية التعليمية والتفتيش المالي والادارى ،عملها من خلال المرور على 2153 مدرسة قائمة تستوعب مايقرب من 800 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل التعليمية من الروضة حتى المرحلة الثانوية على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، وذلك للوقوف على أعمال الصيانة البسيطة ورصد أية ملاحظات أو سلبيات للعمل على تلافيها،والاطمئنان على جاهزية المدارس ، والتأكد من عدم وجود ما يؤثر سلبا على انتظام العملية التعليمية وأمن وسلامة المباني التعليمية.



وتابع محافظ بني سويف الإلتزام بمعايير النموذج الموحد الذي يتم من خلاله مراجعة المتطلبات الأساسية اللازم توافرها في المدارس قبل بداية العام الدراسي منها الحالة الإنشائية للمنشأة التعليمية ،وحالة البوابات ،والحالة الفنية للمرافق " كهرباء ،انارة ،مياه ،اشتراطات الأمن والسلامة" بداخل المنشأة ،حيث تم توزيع النموذج الموحد على اللجان النوعية المكلفة بالمرور على المدارس.



وناقش المحافظ الموقف التنفيذي لـ 15 مدرسة"مابين إنشاء جديد وتوسعات وصيانة شاملة "سوف تدخل الخدمة ، والتي تحتوي على 97 فصلا دراسيا ، وتشمل 3 مدارس"إنشاء جديد" و6 مدارس" توسعات"،بالإضافة إلى الانتهاء من صيانة وتطوير 6 مدارس آخرى ،بالإضافة إلى بعض المدارس جاري أعمال الصيانة بها والتي سيتم الانتهاء منها قبل بداية العام الدراسي الجديد.



وكلف المحافظ بضرورة رفع جميع مخلفات الأعمال إلى خارج المدارس التي لن يتم الإنتهاء منها قبل بداية العام الدراسي ،وتكليف المقاول بنقل التشوينات والمعداته اللازمة لاستئناف العمل إلى الفراغات بالموقع العام بحيث لاتؤثر على حركة الطلاب ولا أنشطتهم المدرسية ،مع ضرورة إحاطة أماكن العمل بالحواجز واللافتات الإرشادية الكافية،وذلك حتى لا تؤثر الأعمال على كفاءة العملية التعليمية وانتظامها .