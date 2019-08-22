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حوادث

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 9 في تصادم 3 سيارات بأسيوط

الخميس 22/أغسطس/2019 - 05:01 م
حادث مرورى
حادث مرورى
إيهاب عمر
لقي شخص مصرعه واصيب 9 آخرين في حادث تصادم 3سيارات بطريق أسيوط /القاهرة الزراعي امام مدخل قرية رميح بمنفلوط.

تلقت غرفة عمليات محافظة أسيوط اخطارا من مركز ومدينة منفلوط يفيد وقوع حادث تصادم 3 سيارات ميكروباص ونقل وربع نقل أمام مدخل قرية رميح التابع لمركز ومدينة منفلوط نتج عنه، مصرع مصطفى محمد عبدالبديع واصابة كلا من محمد نصر مبارك 27سنة مركز منفلوط كسر في القدم اليسري، و صلاح حسن محمد مرسي 58 سنة بني رافع كسر مضاعف بالقدم اليمني، و اشرف حسين احمد 48سنة بني رافع اشتباه مابعد الارتجاج، و ممدوح ثابت فرجاني 45 سنة بني رافع اشتباه نظيف في المخ، محمد مصطفي محمد 25سنة بني رافع كسر بالساق اليسري، و عمران ابراهيم محمد 23 سنة بني رافع كسر بالساق اليسري، وثابت احمد محمد ابو القاسم 70 سنة بني رافع اشتباه ارتجاج، و محمد بدر عبد العليم 38سنة مركز ديروط اشتباه كسر قاع الجمجمه، احمد شوقي محمد 45 سنة مركز ديروط اشتباه كسر بالعمود الفقري، و مصطفي انور احمد 47 سنة مركز ديروط خلغ بالكتف الايمن،تم نقل المصابين الى مستشفيات منفلوط وأسيوط الجامعي ونقل الجثة الى مشرحة مستشفى منفلوط

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