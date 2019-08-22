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تسريب الخبر.. عمرو يوسف يعلق على انضمام سبايدر مان لـ ولاد رزق

الخميس 22/أغسطس/2019 - 04:26 م
عمرو يوسف
عمرو يوسف
سعيد فراج
نشر الفنان عمرو يوسف، صورة عبر ستوري حسابه الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، ظهر فيها بوستر فيلمه «ولاد رزق 2» المعروض بالسينمات حاليًا، وعليها تعليق ساخر يدعو بيتر باركر (شخصية سبايدر مان الشهيرة)، للانضمام إلى الفيلم.

وكتب في التعليق على الصورة: «عالم ولاد رزق يدعو بيتر باركر للانضمام لعالم ولاد رزق، ‏بيتر رزق، رسميًا سبايدر مان يغادر عالم مارفيل»، ليرد عمرو يوسف على تعليقات جمهوره مازحًا: «تم تسريب الخبر».‏

ويشارك في فيلم ولاد رزق 2 أيضا عدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة، وهو من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

ومن المتوقع تقديم جزء ثالث من ولاد رزق 2 بعد نجاح الجزئين الأول والثاني.
تسريب الخبر.. عمرو يوسف يعلق على انضمام سبايدر مان لـ ولاد رزق

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