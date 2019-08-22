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أخبار العالم

"الصحة العالمية" تحسم خطورة "البلاستيك" في مياه الشرب

الخميس 22/أغسطس/2019 - 04:53 م
صدى البلد
أ ش أ
قالت منظمة الصحة العالمية إن جزيئات البلاستيك الموجودة في مياه الشرب تمثل خطرا "محدودا" على صحة الإنسان لكن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لطمأنة المستهلكين.
أوضحت المنظمة - في تقرير لها، أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الخميس، أن الدراسات المتاحة حاليا عن مدى سمية جزيئات البلاستيك محدودة، مشيرة أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لحسم بعض القضايا.
وأشار التقرير إلى أن عملية التعبئة والتغليف من أسباب وجود جزيئات البلاستيك في بعض قوارير المياه المعبأة.

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