مدير منظمة الصحة العالمية يشيد بالغرفة المركزية لـ١٠٠مليون صحة والتأمين الصحي الشامل

اصطحب وفد من وزارة الصحة والسكان، الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، والوفد المرافق له ظهر اليوم، في جولة تفقدية إلي غرفة عمليات المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة؛ بمقر المعهد القومي لتدريب الأطباء التابع لوزارة الصحة و السكان، و ذلك للوقوف على سير العمل بالغرفة والنتائج التي حققتها المبادرات الرئاسية.



وأوضحت الوزارة أنه تم إطلاع الدكتور أدهانوم على نتائج مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "١٠٠ مليون صحة" والتي قامت بفحص أكثر من ٦٠ مليون مواطن مصري، منهم ٤٩ مليونا و٩٠٠ ألف مواطن مصري بمبادرة القضاء على ڤيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، إضافةً إلى ٣ ملايين و٢٩ ألف طالب وطالبة ضمن مبادرة القضاء على ڤيروس سي لطلبة المدارس، كما تم فحص مليون و٥٧٠ ألف امرأة بمبادرة صحة المرأة، وفحص ٩ ملايين و٢٢٧ ألف طالب وطالبة ضمن مبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلبة المدارس، مشيرًا إلى فحص وعلاج ٦٥ ألفا من ضيوف مصر من غير المصريين.



وأضافت الوزارة أنه تم إطلاع الدكتور أدهانوم على بطاقات فحص ڤيروس سي للمصريين وغير المصريين وبطاقات فحص طلاب المدارس، حيث أشاد بالبيانات والمعلومات التي تتضمنها كل بطاقة من حيث تحديد المستهدفين وغير المستهدفين وقياس الطول والوزن والسكر والضغط، ومعرفة فصيلة الدم، مع تحديد النتائج الإيجابية والسلبية، وكذلك تحديد مواعيد فحص البي سي آر، للعينات الإيجابية، إضافةً إلى وضع الموقع الإلكتروني والخط الساخن بالكارت، للمساعدة في الحصول على المعلومات وتلقي الاستفسارات، حيث احتفظ الدكتور "أدهانوم" ببعض البطاقات.



وتابعت الوزارة أن الوفد وجهه الشكر للدكتور تيدروس أدهانوم ولمنظمة الصحة العالمية على الدعم الكبير الذي تقدمه لمصر، مؤكدةً أن مصر نجحت بفضل قوة إرادة القيادة السياسية المصرية في التغلب على العديد من التحديات.



وخلال مؤتمر صحفي بمقر المعهد، أعرب "أدهانوم" عن سعادته بما شاهده داخل الغرفة المركزية لڤيروس سي، موضحًا أن دور الحكومة المصرية فعال ومؤثر من خلال اتخاذ إجراءات للقضاء على هذه الأمراض بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبجهود فريق العمل بمبادرة "١٠٠ مليون صحة" تحت إشراف وزارة الصحة والسكان.



وأشار "أدهانوم" إلى أن التدخين من أكثر الأمور خطورة على الصحة، ولابد من تعاون المواطنين مع الحكومة واتباع أسلوب حياة صحي والإقلاع عن التدخين، حيث إن معدلات التدخين في مصر مرتفعة وخاصةً بين الشباب والمراهقين الذين يدفعون المال مقابل إلحاق الضرر بأنفسهم، موضحًا أن اتباع الأسلوب الصحي يؤدي بدوره إلى الحد من أمراض القلب والسرطان.



وأشاد أدهانوم بتجربة مصر الناجحة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، مؤكدًا أن تلك المنظومة تبشر بأن مصر قادرة على تطبيق منظومة تأمين صحي تشمل كل المصريين، مشيرًا إلى استعداد المنظمة الكامل لدعم المنظومة، ومعبرًا عن رغبته في حضور التدشين الرسمي للمنظومة، ومؤكدًا ما لمسه من عزم الحكومة المصرية في أثناء لقائه مع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعم تطبيق المنظومة بكل محافظات مصر وخاصةً محافظات المرحلة الأولى (الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان)، ومشيدًا بإصرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير العلاج لكل الفئات في مصر، محدودي الدخل والفقراء قبل الأثرياء.