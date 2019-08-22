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متحدث الوزراء: إشراف مدبولي على جهاز المشروعات الصغيرة يحمل رسالة هامة.. فيديو

الخميس 22/أغسطس/2019 - 04:55 م
المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد المتحدث بإسم رئاسة الوزراء
أيمن سيد
قال المستشار نادر سعد المتحدث بإسم رئاسة الوزراء ان نقل تبعية جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت الإشراف المباشر لرئيس الوزراء يعتبر رسالة هامة بحجم اهتمام الحكومة بهذا الجهاز .

واضاف نادر سعد فى حواره لفضائية "اكسترا نيوز" ان هذا القطاع يخدم قطاعا كبيرا جدا من الشباب فى مقتبل حياته ويريد ان ينشئ مشروعا خاصة ولا يريد ان يعمل بالقطاع الحكومى والخاص .

وتابع ان هذا الجهاز يوفر تمويل بقرض ميسر ومساعدة الشاب وخاصة المرأة المعيلة والتى تعيل غيرها وتستحق هذه المرأة منا الكثير من الرعاية.

واستكمل ان هذا الجهاز له دور كبير فى منح هؤلاء فى الحصول على مورد دخل ثابت لان برامج الحماية الاجتماعية على الرغم من انها كثيرة ومتنوعة فى مصر لاتستطيع ان تعيل اسرة مدى الحياة فيجب ان يكون للاسرة دخل بخلاف ما تحصل عليه من الحكومة .

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