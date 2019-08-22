نادي الزمالك ينعى أجوجو عبر تويتر

نعى الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر "تويتر"، لاعبه السابق، الغاني مانويل جونيور أجوجو.



وأعلنت الصحف الغانية، اليوم الخميس، وفاة أجوجو، عن عمر يناهز ٤٠ عامًا، في العاصمة الإنجليزية لندن، حيث كان يقيم هناك بصفة دائمة.



وعانى أجوجو، من إصابته بجلطة دماغية منذ عدة سنوات، أثرت عليه في التحدث بشكل طبيعي.



وانضم أجوجو إلى نادي الزمالك، عقب تألقه مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية عام ٢٠٠٨، ولكنه لم يظهر بالشكل المتوقع مع الفريق الأبيض، ليرحل قبل انتهاء فترة عقده.