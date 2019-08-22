رانيا يوسف تعلن عن مسابقة لجمهورها

فاجأت الفنانة رانيا يوسف جمهورها وأعلنت عن مسابقة من خلال نشر صورتين لها بنفس الشكل في مكان القصص القصيرة عبر حسابها الشخصي على "الانستجرام" وعلقت عليها قائلة: مسابقة رانيا يوسف اختلافات الصور.



رانيا يوسف أثارت الجدل على مواقع السوشيال ميديا منذ فترة قصيرة بسبب ظهورها بفستان مكشوف مما أدى إلى تقديم عدد من المحامين ببلاغات ضد الفنانة اتهموها بالفعل العلني الفاضح والتحريض على الفسق والفجور وإغراء القصر ونشر الرذيلة التى تخالف الأعراف والتقاليد السائدة فى المجتمع المصرى، بسبب الفستان الذى ارتدته فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى.



يذكر أن رانيا يوسف كان أحدث أعمالها مسلسل بعنوان "سبع أرواح تم طرحه في عام 2018.