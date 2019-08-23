قبل بدء العام الدراسي .. اهتمام غير مسبوق بالرياضة .. التعليم العالي تطلق دراجة لكل طالب .. وللمرة الأولى تطبيق "ادرس في مصر" على الهاتف الذكي لدعم الطلاب بالمعلومات

تعرف على تفاصيل ضوابط تنفيذ مشروع دراجة لكل طالب

الاتحاد الرياضي: أول اجتماع لرؤساء لجان دراجة لكل طالب بالجامعات



تستقبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العام الدراسي الجديد ، بعدد من المبادرات الهامة ، حيث يختلف هذا العام عن غيره من حيث الأهتمام التي تقدمه الوزارة للرياضة والتكنولوجيا بشكل واضح.



فقد أعلن الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات أن مشروع دراجة لكل طالب يعد أحد المشروعات التي أعدها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات لتنفيذ رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتبار الرياضة أحد ركائز بناء الشباب الجامعى من الناحية البدنية والصحية والنفسية.



ومن جانبه قال الدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، إنه تم تشكيل لجنة متخصصة في كل جامعة، لتنفيذ المشروع القومي للدراجات، "دراجة لكل طالب"، بالتنسيق مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وسيتم عقد أول اجتماع تنسيقي لرؤساء اللجان هو اليوم الخميس .



وأشار"حسانين" إلى أن كل جامعة قامت بتشكيل اللجنة الخاصة بها بقرار من رئيس الجامعة، موضحًا أن اقتناء الدراجات اختياري سواء للطلاب أو العاملين أو أعضاء هيئة التدريس، لذا لن يتم تحديد عدد الدراجات التي سيتم توزيعها.



وتابع: أن الدراجات ستكون مكافأة كل طالب متميز في الانشطة بشكل عام وبشكل خاص في الرياضة، مشيرًا إلى أنه سيتم تيسير تنظيم عمليات الاستخدام من خلال تطبيق خاص علي التليفون المحمول (Mobil Application ) وسيتم الانتهاء من تصميمه لمتابعة الاستخدام بصفة مستمرة.



وأكد: أن تطبيق المشروع داخل الجامعات كمرحلة أولي، سيرتبط ببدء التنفيذ واستكمال استعدادات الجامعات لتطبيق المشروع وتوفير الخدمات اللوجستية من مواقف وممرات ومسارات داخل الجامعات، وكذلك تجهيز مراكز الصيانة وآلياتها داخل الحرم الجامعي.





وفي سياق أخر ظهر أهتمام الوزارة بتسهيل تقديم المعلومات للطالب وولي الأمر، وأى طالب للخدمة من خلال تطبيق بسيط وسهل الاستخدام على الهاتف المحمو، حيث أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بدء التشغيل التجريبي لتطبيق "ادرس فى مصر"على الهاتف الذكي، ويتضمن بيانات جميع مؤسسات التعليم العالي في مصر المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي، ويأتى ذلك فى ظل التوجه نحو تقديم خدمة تعليمية متميزة تدعم التواصل بين أطراف العملية التعليمية، خاصة في المرحلة الانتقالية من المرحلة الثانوية إلى التعليم الجامعي العالي.



ويهدف التطبيق إلى تقديم جميع المعلومات للطالب وولي الأمر، وأى طالب للخدمة من خلال تطبيق بسيط وسهل الاستخدام على الهاتف المحمول، حيث يساعد الطلبة وأولياء الأمور فى معرفة الجهات التعليمية والتخصصات التى يمكن الالتحاق بها وبيانات التواصل معها، بالإضافة إلى بعض المعلومات الأخرى.



وأكدت الوزارة في بيان لها أن إطلاق هذا التطبيق يأتي ضمن سعى الدولة والوزارة نحو التحول الرقمى، واستخدام التكنولوجيات الحديثة في تقديم الخدمات المختلفة، مشيرا إلى أن التطبيق يسهم بشكل مباشر فى محاربة الكيانات الوهمية التى تدعى تابعيتها لوزارة التعليم العالي.



وقالت إن التطبيق يساعد أيضًا الطلبة الوافدين والراغبين فى الدراسة بمصر من جميع أنحاء العالم في التعرف على المؤسسات التعليمية في مصر، كما يوضح مجالات التخصصات المختلفة والبرامج المميزة المتاحة في مرحلة التعليم الجامعي.



وأوضحت أن التطبيق يتسم بسهولة الاستخدام، ويعمل النظام على نظامي أندرويد و آيفون، كما أنه ثنائي اللغة (عربي/ إنجليزي)، وكذلك يتم استضافة التطبيقات على السحابة الإلكترونية Cloud، بالإضافة إلى أنه يمكن البحث من خلاله بسهولة وباستخدام محددات بحث مختلفة، فضلًا عن الارتباط مع نظام التنسيق بمراحله المختلفة، وكذلك الارتباط مع بوابة الوافدين، ونظام التقديم والقبول بالجامعات الخاصة. كما أنه يضم العديد من الصور والفيديوهات التوضيحية لشرح عمليات التسجيل والقبول وخطوات التنسيق.



وأكد الدكتور محمد الطيب، مساعد الوزير، أنه يتم إدخال وتحديث بيانات الجامعات أولا بأول وإضافتها للنظام من خلال مسئولي النظام بالوزارة System Admin بواسطة قاعدة البيانات المصممة بأحدث التقنيات لإدخال وحفظ البيانات بداخلها Back end، مشيرًا إلى أن التطبيق يتضمن بيانات جميع مؤسسات التعليم العالي المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والتى تشمل: الجامعات الحكومية، والجامعات الخاصة، والجامعات الأهلية، وجامعات باتفاقيات دولية، وفروع لجامعات أجنبية، والجامعات التكنولوجية، والكليات/ المعاهد التكنولوجية، والمعاهد العليا.



رابط التطبيق:



https://apps.apple.com/us/app/study-in-egypt/id1475711656…



https://play.google.com/store/apps/details…