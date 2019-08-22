سول: قرار إلغاء الاتفاقية العسكرية مع اليابان لا شأن له بالتحالف الأمريكي-الكوري الجنوبي

أكدت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج وها، اليوم الخميس، أن قرار بلادها إلغاء الاتفاقية العسكرية مع اليابان لا صلة له بالتحالف القائم بين واشنطن وسول، في ظل المخاوف، التي قد تعوق التعاون بين الدول الثلاث من أجل تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.

وذكرت كانج - في مؤتمر صحفي عقدته اليوم خلال زيارتها الحالية إلى بكين - أن القرار بعيد كل البعد عن مسألة التحالف القائم بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.. مؤكدة أنها ستوضح هذا الأمر لنظرائها في واشنطن وطوكيو.. حسبما أوردت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأضافت أنه تم اتخاذ قرار إلغاء الاتفاق مع اليابان بشأن تبادل المعلومات الاستخباراتية والعسكرية بفعل أزمة الثقة، التي شهدتها العلاقات الثنائية بين البلدين في الفترة الأخيرة.. لافتة إلى أن سول ستجري استعداداتها لعقد محادثات مع نظرائها في واشنطن.

يُشار إلى أن كوريا الجنوبية أرجعت السبب وراء اتخاذ قرار إلغاء الاتفاق العسكري مع طوكيو إلى "التغيير الخطير" في ملف التعاون الأمني بين البلدين، في ظل القيود التي فرضتها طوكيو على صادراتها إلى سول.

وتعتزم سول إخطار طوكيو بالإجراءات اللازمة قبل الموعد النهائي المحدد في 24 أغسطس عبر القنوات الدبلوماسية بين البلدين.