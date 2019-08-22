افيخاي أدرعي.. آلة التطبيع الإسرائيلي يواجه سخرية العرب

أصبح أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، محط سخرية العرب على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم على مواقع التواصل الاجتماعي، التي يستغلها أفيخاي لتنفيذ سياسة إسرائيل التطبيعية في الوطن العربي.



الصفحة الرسمية لافيخاي ادرعي على موقع التواصل الاجتماعي فيبسوك، أهم آلة إعلامية يعتمد عليها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في التطبيع، وإظهار إسم إسرائيل على أنها محبة وداعمة للعرب.



فكثير من المنشورات التي يجرى تداولها على صفحة أفيخاي، تهنيء العرب بأعيادهم، وتظهر دعمًا للفنانين وأصحاب الهمم والتحديات، لكن العرب سلموا من فخ أفيخاي، واستطاعوا تحويل الصفحة من آلة للتطبيع إلى دفتر سخرية من إسرائيل، ونقد لممارساتها العنصرية في الوطن العربي.



فعلى سبيل المثال، نشرت صفحة أفيخاي منشورًا يتحدث فيه عن عادل إمام وأحمد زويل ونجيب محفوظ، قال عنهم إن هؤلاء هم أبطال العربي بدلًا من المخربين في قطاع غزة، ليتعرض أفيخاي إلى موجة سخرية واسعة من الجمهور العربي.



إذ علقت رحاب الشامي على منشور أفيخاي قائلة " وليه نسيت رأفت الهجان وجمعة الشوان يافيخو ولا عشان علموا ع قفاكم فنستهم ..خالتي بتسلم عليك "، فيما أضاف أحمد عزيز ساخرًا " صدقت وافضل فيلم لعادل امام السفارة في العمارة ".



وفي منشور آخر كتب أفيخاي لمتابعيه "جمعة مباركة"، ليقابل عاصفة شديدة من السخرية والغضب العربي على فيبسوك، إذ كتب محمد تامر "وأنا كمصري مسلم متابع لصفحتك بقولك بحق الجمعة المباركة دي تكون الجمعة الجايه جمعة سواد عليك وعلى دولتك بإذن الله..قول يارب".



فيما رد آخر قائلًا " شوفت فيلم الممر يا فيخو ؟؟ هو دور إياد نصار ده في الحقيقة كان أبوك ؟؟ بجد متتكسفش واعترف ".

