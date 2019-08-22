ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلادها.. شاهد صفاء الطوخي في مرحلة الطفولة

الخميس 22/أغسطس/2019 - 04:56 م
صفاء الطوخي
صفاء الطوخي
سعيد فراج
يوافق اليوم الخميس 22 أغسطس، عيد ميلاد الفنانة صفاء الطوخي الـ 55، فهي ولدت لأسرة فنية في 22 اغسطس عام 1964 فوالدها هو الكاتب والاديب عبد الله الطوخي ووالدتها الكاتبة الراحلة فتحية العسال.

وفي هذه المناسبة، نعيد نشر صورة نادرة لـ صفاء الطوخي، تداولها رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كانت قد نشرتها مسبقا علي حسابها الخاص به بعد رحيل والدتها الكاتبة فتحية العسال بشهر واحد حيث ظهرت فيها وهي في سن الطفولة.

ومن أبرز أعمالها التلفزيونية: "محمد علي - لحظات حرجة - بنات في بنات - ويأتى النهار- ابن موت - ريش نعام - ماما في القسم - بالشمع الأحمر - طوق نجاة - قانون المراغي- خاص جدا - شط اسكندرية - قضية رأي عام".

كما شاركت في العديد من الأفلام، ومنها "الكبار - بوشكاش - جاءنا البيان التالي- اختفاء جعفر المصري- أرض الخوف- الجردل والكنكة - المهاجر - حكايات الغريب - الزمن الصعب - القاهرة منورة بأهلها".
في عيد ميلادها.. شاهد صفاء الطوخي في مرحلة الطفولة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صفاء الطوخي: روح والدتي فتحية العسال لسه معانا..فيديو

فى ذكرى رحيل فتحية العسال .. اعتقلت 3 مرت وتزوجت مرة واحدة

فى عيد ميلاده .. تعرف على خال عمر مصطفى متولي

ترشيحاتنا

اهم الأخبار .. قرارات رئيس الجمهورية.. تدريب جوزيه للاهلي.. رئة الأرض تحترق.. ونتيجة تقليل الاغتراب

لسد عجز الموازنة العامة.. الحكومة تقترض 19 مليار جنيه "تفاصيل"

مدرب الأهلي الجديد.. اعلان اسم المدير الفني خلال ساعات.. تفاصيل

بعد وفاته اليوم.. هدف أجوجو مهاجم الزمالك السابق فى مرمى الأهلى.. شاهد

صدام مصري خالص.. مواجهات نارية للمحترفين في الجولة القادمة من الدوري الإنجليزي

سكنت بيت مسكون واتعضيت وأنا نايمة.. ياسمين الخطيب تروي قصتها مع الفئران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كاش مايوه فوق الركبة..زوجة ماجد المصرى تثير الجدل.. صور

كده برضه يا سونة يا خاين.. أروى جودة تقلد عبد المنعم ابراهيم بـ مايوه قطعة واحدة ..صور

خرجت النجوم وملأت السماء.. هنا وحلا شيحة بإطلالة كاجوال بصحبة أولادهما.. صور