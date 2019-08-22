في عيد ميلادها.. شاهد صفاء الطوخي في مرحلة الطفولة

يوافق اليوم الخميس 22 أغسطس، عيد ميلاد الفنانة صفاء الطوخي الـ 55، فهي ولدت لأسرة فنية في 22 اغسطس عام 1964 فوالدها هو الكاتب والاديب عبد الله الطوخي ووالدتها الكاتبة الراحلة فتحية العسال.



وفي هذه المناسبة، نعيد نشر صورة نادرة لـ صفاء الطوخي، تداولها رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كانت قد نشرتها مسبقا علي حسابها الخاص به بعد رحيل والدتها الكاتبة فتحية العسال بشهر واحد حيث ظهرت فيها وهي في سن الطفولة.



ومن أبرز أعمالها التلفزيونية: "محمد علي - لحظات حرجة - بنات في بنات - ويأتى النهار- ابن موت - ريش نعام - ماما في القسم - بالشمع الأحمر - طوق نجاة - قانون المراغي- خاص جدا - شط اسكندرية - قضية رأي عام".



كما شاركت في العديد من الأفلام، ومنها "الكبار - بوشكاش - جاءنا البيان التالي- اختفاء جعفر المصري- أرض الخوف- الجردل والكنكة - المهاجر - حكايات الغريب - الزمن الصعب - القاهرة منورة بأهلها".