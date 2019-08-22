تطور القصة فى الوطن العربى بثقافة سوهاج

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة سوهاج، حيث عقد نادى أدب قصر ثقافة سوهاج ندوة بعنوان "تطور القصة فى الوطن العربى" بحضور الأدباء والشعراء.



وعرضت سينما الأطفال فيلم "حلم الزيتون" ، كما نفذ نادى تكنولوجيا القصر ورشة بعنوان "الفوتوشوب" إلى جانب عقد أولى اجتماعات فرقة سوهاج القومية للمسرح مع المخرج مصطفى إبراهيم وذلك لقراءة مجموعة من النصوص العالمية والعربية لاختيار نص للموسم المسرحى الحالى.



وعقدت مكتبة ام دومة الثقافية ندوة مكتبية حول مناقشة كتاب بعنوان :"الطب الوقائي فى الإسلام" تأليف د. أحمد شوقي الفنجرى، ، كما نظم نادى المواهب ببيت ثقافة طما ورشة فنية لعمل بعض الرسومات على الزجاج، إلى جانب بعض الألعاب للأطفال لتنمية إبداعات هؤلاء الأطفال واكتشاف مواهبهم الفنية.



ونظم مركز ثقافة الطفل بطهطا ورشة فنية لتعليم الرسم أدارها عاصم قاعود، بينما عقد بيت ثقافة جهينة محاضرة بعنوان "دور الثقافة فى التنمية الشاملة" ألقاها محمد محمد، كما عقد لقاء ثقافى ببيت ثقافة بني حميل مع الأطفال بعنوان "الصدق" ادارته سهام فتحي، كذلك عقد قصر ثقافة طهطا محاضرة بعنوان "تعزيز قيم التسامح في المجتمع المصري" لفتحي عبد العال، وناقش بيت ثقافة العسيرات كتاب بعنوان "خاتم النبيين( ص)" تأليف الأمام محمد أبو زهرة، أدار النقاش ممدوح محمد إبراهيم .



وأقام بيت ثقافة ساقلتة محاضرة بعنوان "الدروس المستفادة من الحج" ألقاها الشيخ عاصم السيد رياض بمقر تنمية المجتمع بنجع يعقوب بقرية سفلاق بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلته شرق محافظة سوهاج.



كما عقد بيت ثقافة شطوره محاضرة بعنوان: "أهمية التكنولوجيا والعلم الحديث" ألقاها أحمد عمر، وتناول بإيجاز مفهوم التكنولوجيا وكيفية الاستفادة منها، وأقام نادى أدب المراغة الاجتماع الأسبوعى بحضور مجموعة من الأدباء والشعراء بسوهاج وطهطا ومجموعة من أعضاء النادى من الشعراء والموهوبين .