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ديني

الأوقاف: الصحبة وأثرها في بناء الشخصية.. موضوع خطبة الجمعة

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:43 ص
خطبة الجمعة
خطبة الجمعة
عبد الرحمن محمد
حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم، بجميع مساجد الجمهورية بعنوان: ”الصحبة وأثرها في بناء الشخصية”.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن الهدف من الموضوع بيان أهمية الصحبة الصالحة دينيا ووطنيا وأخلاقيا وأسريا وإنسانيا وفكريا وثقافيا في بناء شخصية سوية نافعة لدينها ووطنها ومجتمعها ، وأثر رفقة السوء في تكوين الشخصية السلبية أو الهدامة أو المنحرفة أو المدمنة .

وشددت الأوقاف على ضرورة التأكيد على حتمية الاهتمام المبكر بالتربية والحفاظ على النشء من خلال الأسرة والمدرسة والمسجد وسائر مؤسسات المجتمع التربوية والثقافية والإعلامية، وتضافر وتكامل الجهود لتحصين النشء والشباب من الفكر المتطرف والجماعات الخداعة الهدامة والمتطرفة، والعمل على تعزيز الانتماء الوطني لدى النشء والشباب و سائر أبناء المجتمع ، مع التأكيد على دور الصحبة الصالحة في بناء الشخصية الواعية المستنيرة .

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