الأوقاف: الصحبة وأثرها في بناء الشخصية.. موضوع خطبة الجمعة

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم، بجميع مساجد الجمهورية بعنوان: ”الصحبة وأثرها في بناء الشخصية”.





وأضافت الوزارة في بيان لها، أن الهدف من الموضوع بيان أهمية الصحبة الصالحة دينيا ووطنيا وأخلاقيا وأسريا وإنسانيا وفكريا وثقافيا في بناء شخصية سوية نافعة لدينها ووطنها ومجتمعها ، وأثر رفقة السوء في تكوين الشخصية السلبية أو الهدامة أو المنحرفة أو المدمنة .



