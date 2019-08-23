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ديني

الإفتاء تقدم حلولا لعلاج السهو في الصلاة

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 06:22 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن علاج السهو الشديد في الصلاة هو أن يهيئ المصلي نفسه قبل الصلاة بدقيقتين أو ثلاث بأنه سيصلي ويقف بين يد مالك الملك الله عز وجل.

وأضاف شلبي، فى جابته عن سؤال خلال فتوى مسجله له، عبر موقع اليوتيوب، ( كيفية علاج السهو في الصلاة؟ )، أنه يجب على المصلى أن يحافظ على السنة القبلية للصلاة لأنها تمهد القلب والعقل والجوارح لأداء الفريضة، وأنه إذا أراد أن يخشع في الصلاة ويشعر بها سيخشع إذا أراد ذلك.

وأشار الى أنه حتى يركز المصلى فى الصلاة عليه أن يجعل نظره الى موضع السجود، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويرفع صوته قليلًا بحيث عندما يسمع نفسه يركز ومرة بعد الاخرى سينصرف الشيطان وتكون الصلاة خالية من السهو.

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