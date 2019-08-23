على خطى المذيعة رضوى محمود.. كفيفات حاربن الظلام وأضاءوا الشاشات.. حققن أرقاما قياسية ودخلن موسوعة جينس

ليست وحدها رضوى محمود مذيعة راديو 9090 ومقدمة برنامج السفيرة عزيزة التى حققت حلمها فى الوصول للشاشات، وحاربن الظلام الذى عاشوا فيه لسنوات وقررن الظهور وتحدى الإعاقة البصرية وتحقيق حلمهن.



رضوى محمود من كول سنتر لمذيعة dmc:

تسببت الحضانة التى وضعت فيها وهى طفلة رضيعة بإصابتها بانفصال فى الشبكية، وكبرت فى عائلة لم تشعرها بأنها كفيفة مما أعطاها ثقة فى نفسها.



عندما كانت صغيرة كانت تحلم بالتقديم الإذاعي، ودخلت كلية الإعلام وتفوقت بها ولكن بعد التخرج ظلت 3 سنوات تعمل كول سنتر وخدمة عملاء، وأخذت كورسات فى الإذاعة، وبالصدفة قامت بتصوير حلقة فى برنامج "ابتدى" لخالد النبوى فى رمضان 2014 ، والذى كان يختص بكتابة قصص النجاح، فرآها القائمون فى إدارة راديو 9090 فدعوها للعمل معهم، ثم أعطاها هشام سليمان فرصة للظهور فى قناة dmc وقدمت برنامج "السفيرة عزيزة".



ولم يتوقف مشوارها هنا بل أدارت رضوي حسن، جلسة "تقليص الفجوة بين الجنسين في سوق العمل" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية.



مريم البغلى أول مذيعة رسمية فى وزارة الإعلام الكويتية :

استطاعت المذيعة مريم البغلي أن تحقق المركز الأول في الدورة التأسيسية للمذيعين التي نظمتها الوزارة، بعد أن تم ترشيحها من قبل مراقب البرامج الثقافية في قطاع الإذاعة عقيل عيدان، وقامت بتقديم عددًا من البرامج عبر الإذاعة.



مريم عاشقة للقراءة ولديها إمكانيات صوتية أشاد بها الكثير من الإعلاميين ، وهى صاحبة تجربة ملهمة لذلك ساعدها القائمين على الإذاعة ، وأصبحت أول مذيعة كفيفة رسمية في وزارة الإعلام الكويتية.



"نور الطائي" رمز الأمل فى العراق :

عانت نور الطائي العراقية من مرض ضغط العين الذي يحتاج إلى إجراء عملية جراحية فورًا حتى لا يسحب نظرها ، لكن بسبب سيطرة داعش على الموصل في ذلك الوقت لم تتمكن عائلتها من إنقاذها ، وفقدت نور بصرها تمامًا في عام 2016 .



لكن ظلت نور متمسكة بحلمها بأن تصبح مذيعة فاعتمدت على الإنترنت للتعرف على مجال الإعلام والتعلم وقدمت استمارة طلب للعمل فى محطة إذاعية بالموصل .



وقال عنها غدير أحمد مدير المحطة الإذاعية التي نالت فيها نور وظيفتها ، إن نور أصبحت "رمزًا للأمل" واستطاعت تحقيق حلمها رغم أنها كفيفة ، وصرحت نور أن حلمها هو أن تصبح إعلامية عربية وعالمية.



إسراء أبو داوود الفلسطينية قدمت برامج لذوى الإعاقة :

حصلت إسراء أبو داوود الفلسطينية التى تعانى من فقد البصر منذ ولادتها على شهادة بكالوريوس لغة عربية،بعد تخرجها تقدمت لامتحان التوظيف كغيرها من المتقدمين لتخصص اللغة العربية ، وبعد أن نجحت بالامتحان وقابلت اللجنة تفاجات أن الرد كان "غير لائقة ".



كانت تحلم بدراسة الإعلام ولكن تخصص الإعلام يعتمد على المواد البصرية كالتصوير والمونتاج، وهو مستحيل لأوضاعها ، لذلك اختارت دراسة اللغة العربية التى تعتبر أساس الإعلام .



عملت إسراء كمقدمة برامج في إذاعة محلية لأكثر من عامين، وأبدعت في تقديم برامج متخصصة لذوي الإعاقة، وقدمت برنامج مسابقات، وبرنامج منوعات ، وكانت تستعين بزملائها فى التحضير للحلقات .



يانغ هونغ الصينية من التدليك لمذيعة راديو :

ولدت الصينية يانغ هونغ ،في محافظة تاي خه ، مصابة بفقدان البصر وتلقت تعليمها الابتدائي في مدرسة خاصة بالمكفوفين ، وخلال المرحلة الثانوية تلقت تدريبا مهنيا لمهارات التدليك. وبعد التخرج عادت إلى مسقط رأسها لتبدأ حياتها العملية في مركز تدليك ولكنها كانت مهنة شاقة بالنسبة لها .



كانت يانغ فى وقت استراحتها تستمع للإذاعة ، وتمنّت أن تصبح مذيعة راديو تقدم البرامج لألاف المستمعين، وفي عام 2017، شاركت في دورة تدريبية احترافية للمذيعين في المحافظة .



وفي مارس 2018، قدمت يانغ هونغ فقرة إلقاء في مهرجان عيد الفوانيس الذي نظمه مركز الوسائل الإعلامية لمحافظة تاي خه، وجذب صوتها الأنظار، ليقررالمركز ضمها لفريق مذيعية، لتحصل على فرصة دخول غرفة البث الإذاعي وتقديم البرامج للمستمعين.



هدى عمر المقدى يمنية دخلت مدارس للمبصرين وتفوقت :



عانت هدى عمر المقدي اليمنية تعاني من فقدان البصر، عاشت طفولتها بدون أن تعرف أنها مختلفة عن الأطفال حولها ولكنها سرعان ما شعرت بالفرق ، وأخبرتها والدتها وهى بعمر الـ7 سنوات أنها كفيفة .



طلبت هدى من والدها أن تذهب للمدرسة، ورغم المفاجأة إلا أنه وافق على الفور ،واجهت صعوبات جمّة في أيامها الأولى للمدرسة، وكان وجودها بين الطلاب المبصرين أمرا غير اعتيادي،وبعد ذلك التحقت بمدرسة للمكفوفين ولم تكمل بها وعادت للمدرسة العادية .



كانت هدى تستمع لشرح المعلم أو المعلمة وتراجع والدتها لها الدروس فى المنزل وبذلك كانت تحفظ وتفهم المنهج ،و لم يتوقف طموح هدى عند أخذ شهادة الثانوية العامة، فسعت للوصول إلى أعلى المراتب والتحقت بكلية الإعلام بجامعة حضرموت، لتحقيق حلمها بأن تكون مذيعة .



أتيحت لها فرصة العمل في إذاعة (سلامتك)، وهى إذاعة غير حكومية، بعاصمة حضرموت ، فقدمت خلالها برنامج (أنا وإعاقتي)، تناولت فيه الكثير من القضايا المتعلقة بالمعاقين واستضافت فيه شخصيات مجتمعية مختلفة.



اللبنانية داليا فريفر كسرت الرقم القياسى في طول مدة البث المباشر ودخلت موسوعة جينيس :



داليا فريفر لبنانية لم يمنعها فقد بصرها من تحقيق حلمها أن تصبح مذيعة ، بل كان طموحها أكبر من ذلك حيث كانت تحب المغامرة و فكرت فى الدخول إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وكان التحدي الأصعب هو تخطيها حاجز البث المباشر المتواصل لمدة أربع وعشرين ساعة على تلفزيون لبنان الرسمي.



استطاعت فريفر من خوض حوارات متواصلة لمدة 24 ساعة عام 2017 ، و كسر الرقم القياسي المسجل في موسوعة جينيس، لأطول بث مباشر.



وكان البث المباشر لداليا فريفر يجري طول الوقت بحضور ممثل عن مجموعة جينيس للأرقام القياسية في لبنان الذي قام بتسليمها شهادة كسر الرقم القياسي في مجال طول مدة البث المباشر.