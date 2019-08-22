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تسلل إلى المنزل ليلا .. نهاية مأساوية لـ دب سارق .. فيديو

الخميس 22/أغسطس/2019 - 05:34 م
دب سارق
دب سارق
شيرين عادل
عرضت فضائية يورو نيوز ، تقريرا عن مقطع فيديو لاقي رواجًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب محتواه الاستثنائي.

ويظهر الفيديو الذي تم تصويره على طريقة "الكاميرا الخفية" بأحد المنازل المخصصة لقضاء العطلة في كاليفورنيا دبًا ضخما وهو يتسلل إلى المنزل في هدوء ثم يقوم بفتح الثلاجة بحثًا عن وجبة خفيفة .

مستأجرا المنزل كانا مراهقين لم يتجاوز عمرهما الـ15، وقالا إنهما علما بحضور ضيف ما في منتصف الليل إلى المنزل لذا قاما بالاتصال بالشرطة .

وأظهر المقطع الدب وهو يتجول في المنزل في هدوء ووصل إلى غرفة النوم ثم خرج إلى غرفة المعيشة قبيل أن يستخدم أحدهما ساعته الذكية للاتصال بالشرطة.

ويبدو أن ضباط الشرطة الذين حضروا إلى المكان كانوا أيضا خائفين بعض الشيء إذ أطلق نائب رئيس شرطة المقاطعة، أليسون بريرو، الذي حضر بنفسه إلى مكان عيارا ناريا في الهواء لتخويف الدب وهو واقف على عتبة باب المنزل.

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