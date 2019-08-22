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سيارات

اخبار السيارات في مصر 2019.. لو سايق خلي بالك من ارتداء النظارة الصفراء.. لهذه الأسباب

الخميس 22/أغسطس/2019 - 05:32 م
صدى البلد
تشهد اخبار السيارات في مصر تغييرا سريعا وهناك الكثير من قائدي السيارات يجهلون بعض هذه التغيرات بالإضافة إلى أنهم يقعون في بعض الأخطاء أثناء القيادة، وهناك الكثير من الجل التي نسمعها ومنها "أنا هلبس النضارة الصفرا عشان أشوف الطريق"، "أنا مسافر بالليل ولازم اخد النضارة الصفرا عشان أشوف".. فهي جمل يقولها كثير من أصحاب السيارات أثناء قيادتهم ليلا معتقدين أن هذه النظارة هي أساس السلامة في طريقهم، وبهدف تحسين الرؤية الليلية أثناء القيادة، وهذا خطأ كبير، فقد أكدت دراسة علمية حديثة أن ارتداء النظارة الصفراء "خرافة" وأمر غير حقيقي.

وأكدت دراسة علمية أمريكية حديثة أن النظارات الصفراء، لا تساعد السائقين على الرؤية بشكل جيد أبدا، وإنما تتسب في حقيقة الأمر إلى تفاقم الرؤية، وهو ما يزيد الأمر سوءا، حيث إن مرتديها يصبحون غير قادرين على اكتشاف المشاة على الطريق في الليل.

ونصحت الدراسة مالكي السيارات بتجنب اقتناء تلك النظارات الليلية، انسياقا وراء الإعلانات الترويجية التي تهيئ لهم الأمر بأنه منتج سحري لتحسين القيادة، مؤكدا أن الأمر لا يختلف سواء كانت العدسات صفراء أو حمراء أو حتى زرقاء، كونها تخلق شعور زائف بالأمان.

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