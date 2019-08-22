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برلمان

صميدة يدشن مدرسة الكادر السياسى بحزب المؤتمر لإعداد نائب المحليات..السبت

الخميس 22/أغسطس/2019 - 07:34 م
الربان عمر صميدة
الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر
أسامة على
يستعد حزب المؤتمر لتدشين مدرسة الكادر السياسي بعد غد السبت بمقر الأمانة العام للحزب بجاردن سيتى بوسط العاصمة بحضور الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب وقيادات الامانة العامة للحزب وتبدأ مدرسة الكادر السياسي افتتاحها بأول محاضرة عن تدريب نائب المحليات.

يأتى ذلك في إطار خطة حزب المؤتمر لتدريب و تأهيل الكوادر السياسية خاصة من الشباب والمرأة وذوى القدرات الخاصة.

وتنقسم مدرسة الكادر إلى ثلاث مراحل مرحلة نظرية ثم مرحلة عملية تنتهي بنموذج محاكاة ، كما أن الحضور شامل المركزية وبعض القيادات من المحافظات.

ويلقى الربان عمر المختار صميدة كلمة امام الحاضرين يستعرض فيها شرح ماهي مدرسة الكادر السياسى ودورها فى تأهيل أعضاء حزب المؤتمر لخوض الانتخابات القادمة للمجالس الشعبية المحلية بعد إقرار مجلس النواب فى شهر أكتوبر المقبل لمشروع قانون الإدارة المحلية مع بدء دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب فى فصله التشريعى الأول.

وقد بدأت الأمانات العامة لحزب المؤتمر بمختلف المحافظات الاستعدادات لتدريب كوادر وشباب الحزب لحضور الدورات التدريبية داخل مدرسة الكادر السياسى التى يحاضر كبار الخبراء والسياسيين فى مجال الإدارة المحلية.

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