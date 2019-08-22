رئيس برلمان توجو لـ السيسي: مصر نموذج ملهم لدول القارة الأفريقية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الخميس رئيسة البرلمان في دولة توجو.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المسئولة التوجولية اشادت بالتطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده مصر تحت قيادة الرئيس وفي تحقيق الأمن والاستقرار والانتقال إلى آفاق واسعة من التنمية لتصبح مصر نموذجًا ملهمًا لدول القارة الأفريقية.



واضاف راضي أن الرئيس اكد خلال اللقاء على الدور الحيوي والمحوري الذي تقوم به المرأة المصرية في شتى مناحي الحياة في مصر.