خلال لقاء بالأهالي.. محافظ الغربية يوفر فرص عمل ومساعدات مالية لغير القادرين

أصدر اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية توجيهاته المشددة للجهاز التنفيذي ببذل أقصى جهد ممكن لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على حل مشاكلهم ، مؤكدًا على تكثيف التواجد الميداني وسط المواطنين للإستماع إلى مشاكلهم والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.



جاء ذلك خلال لقاء محافظ الغربية الدوري بالمواطنين من كافة مراكز وقرى المحافظة للتعرف على شكواهم وإتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تلبية متطلباتهم وحل مشاكلهم بحضور الجهاز التنفيذي بالمحافظة.



وخلال اللقاء وجه محافظ الغربية وكيل وزارة الصحة بسرعة إنهاء إجراءات إستصدار قرار علاج على نفقة الدولة وتوفير العلاج المناسب لمواطنة مريضة بتكسير الصفائح الدموية، على أن يتم صرف 1000 جنيه مساعدة مالية لها من باب الأمل بالديوان العام.



كما وجه بقيام مديرية الصحة بالتنسيق مع الطبيب المعالج لأحد المواطنات باللقاء ومحاولة وجود بديل للعقار الغير مصرح به وفى حالة وجود البديل يتم إنهاء إجراءات صرفه على نفقة الدولة، وكذلك قيام مديرية التنظيم والإدارة بعرض آلية إستخراج بطاقة تأمين صحى لذات المواطنة وإدراجها بنسبة الـ 5% من ذوى القدرات الخاصة نظرًا لظروفها الصحية.



وأصدر تعليماته أيضًا بقيام التأمين الصحي بسرعة إنهاء إجراءات تحويل طفلة مريضة بمرض جلدي يسبب لها تشوهات إلى المركز الطبي العالمي والمتابعة المستمرة لحالة الطفلة.



ونظرًا لإلتماس أحد المواطنين باللقاء بالحصول على مساعدة مالية لظروفه الصحية والمعيشية وجه محافظ الغربية بصرف مبلغ 1000 جنيه من باب الأمل و1000 جنيه أخر من مديرية التضامن الإجتماعي، بالإضافة لصرف 1000 جنيه لطفلة تقوم بالغسيل الكلوي، على أن تقوم مديرية الصحة بفحص حالتها وإيجاد سبيل لتركيب كانولا داخلية دون تحميلها أي أعباء مالية.



كما أصدر تعليماته لوكيل وزارة التضامن الإجتماعي بإعادة البحث الإجتماعي الخاص بأحد المواطنات باللقاء التي تتضرر من قطع المعاش الخاص بها وإعادة عرضها على اللجنة الطبية العامة بطنطا، على أن يقوم وكيل وزارة الصحة بمراجعة تقرير اللجنة وعرض ما تم.



وخلال اللقاء أصدر محافظ الغربية توجيهاته لمدير مديرية الأوقاف بالغربية ببحث إمكانية توفير فرصة عمل لأحد الشباب بأحد المساجد، وقيام وكيل وزارة الشباب والرياضة بتوفير فرصة عمل لفتاة من ذوى القدرات الخاصة بمركز كفر الشيخ سليم مع صرف 1000 جنيه مساعدة مالية لها من التضامن الإجتماعى.



كما كلف بقيام القوى العاملة بتسليم 4 مواطنين تقدموا باللقاء عملهم بالأماكن التي تم ترشيحهم إليها مع المتابعة المستمرة للإنتظام في العمل.



ونظرًا لإلتماس أحد المواطنين باللقاء بإزالة التعديات على أرضه بقرية برما وجه محافظ الغربية رئيس مركز ومدينة طنطا بمتابعة تنفيذ الإزالة بصورة كاملة في الموعد الذى تم تحديده.



كما أصدر تعليماته بقيام لجنة من التفتيش المالي والإداري بالديوان العام بفحص شكوى إحدى المواطنات باللقاء التي تضررت من وجود مخالفات في الترخيص للمبنى المجاور لها من جهة الشرق وسلب جزء من منزلها بناحية كفر الجزار بزفتي وفى حالة ثبوت تقاعس من الإدارة الهندسية في تنفيذ الإزالة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات يتم تحويلهم على الفور للشئون القانونية بالمحافظة.



وفى نهاية اللقاء، شدد محافظ الغربية على جميع التنفيذيين بإتخاذ كافة الإجراءات الإستباقية التي تقلل من مشاكل المواطنين ، مؤكدًا على متابعته لتنفيذ كافة التوجيهات الصادرة باللقاء للتأكد من إنهاء المشكلة.