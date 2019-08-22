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العبيدي: الشعب المصري لفظ جماعة الإخوان الإرهابية نهائيا

الخميس 22/أغسطس/2019 - 06:05 م
اعضاء الجماعة الارهابية
اعضاء الجماعة الارهابية
سعيد العربي

قال بهجت العبيدي مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج إن ما تم تداوله على أن هناك مجموعة من شباب جماعة الإخوان الإرهابية قد عرضوا من داخل السجن مصالحة، يؤكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسير في خطى واثقة وثابتة في طريقها الذى رسمته وكان في مقدمته القضاء على الإرهاب.

وأضاف: من قدموا مقترح المصالحة لم يقدموه إلى الجهة المعنية! وأن الجهة الوحيدة المفروض أن يتم تقديم هذا المقترح إليها هو الشعب المصري الذي لفظ جماعة الإخوان الإرهابية لفظا تاما.

وذكر بهجت العبيدي أن هؤلاء الشباب الذين ينتمون للجماعة الإرهابية إن ارادوا مصالحة حقيقية فإن عليهم أن يعلنوا إعلانا واضحا لا لبس فيه تبرؤهم من فكر الإرهاب والضلال الذي انتموا إليه، وأن هذا التبرؤ لا يكون مجرد كلمة تخرج من بين الشفاة ولكن تكون مراجعة شاملة، والتي من الضروري أن يكون من ضمن خطواتها الإدلاء بكافة المعلومات التي في حوزتهم والتبليغ عن كل شخص ينتمي لهذه الجماعة وهذا الفكر.

وشدد مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج على أن لفظة المصالحة لا تستقيم مع أي شخص ارتكب جرما أو حرض على الإرهاب، فهذا النوع لابد أن ينال الجزاء الوفاق بما اقترفت يداه وفقا للقانون.

وتابع مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أنه لو هناك رغبة حقيقية لدى عناصر هذا التيار الإرهابي في العودة إلى الاصطفاف الوطني وأعلنوا توبتهم وتقدموا للشعب المصري بهذا الطلب فإن الشعب المصري يوقن أن مؤسسات الدولة المصرية وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة  والمؤسسة الأمنية هي المخول لها تقييم مدى صدق هذه العودة إلى الاصطفاف الوطني من عدمها.

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