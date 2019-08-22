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الإعلامى إبراهيم الصياد يكشف تأثير عام 67 عليه .. فيديو

الخميس 22/أغسطس/2019 - 06:00 م
صدى البلد
أيمن سيد
قال الإعلامي الكبير إبراهيم الصياد، رئيس قطاع الأخبار سابقا بالتليفزيون المصري، إن حب الوطن هو ما يعلمك الانتماء، مشيرا إلى أنه عام 67 كان ذكرى مريرة مرت عليه بسبب النكسة .

وأضاف «الصياد» خلال حواره مع الإعلامي أيمن عدلي في برنامج «أخبار مصر» أنه كان مع زملائه ينزلون الى الشوارع ويكتبون شعارات على الحوائط ضد الكيان الصهيوني وعدوانه.

وتابع أن هذه الذكريات جعلته يحب مصر بشكل أكثر،  مشيرا إلى أنه فى هذا العمر كان يصدر مجلات من عدد واحد ومن خط معين كان اسمها صوت الشعب وكانت بها مقال اسبوعى ويتم توزيعها على أبناء المنطقة والشارع.

واستكمل أن هذه الطريقة كانت حافزا جيدا له من اجل حب الصحافة بشكل أكثر والعمل بها.

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