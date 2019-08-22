الأسرع في العالم.. تعرف على سيارات بوجاتي الفرنسية وأسعارها





اهتماما من موقع صدى البلد باخبار السيارات في مصر وعرضها للقراء لمعرفة تفاصيل سوق السيارات في مصر، ننشر آخر اخبار السيارات في باب متخصص لعالم السيارات في مصر.فمع الاحتفال بمرور 110 عاما على تدشينها، كشفت شركة "بوجاتي" الفرنسية، عن أحدث منتجاتها "شنتوديتشي Centodieci"، والتي تعتبر نسخة فريدة من سياراتها السوبر كار "110" التي تم انتاجها في 1991، وصممت خصيصا لمؤسس الشركة الشهيرة إيتور بوجاتي.وعرضت Centodieci لأول مرة في مهرجان "بيبل بيتش كونكورس ديليغانس" بولاية كاليفورنيا الأمريكية، معلنة أن تكلفتها وصلت إلى 9 مليون دولار أمريكي للسيارة الواحدة، وأنه من المقرر 10 نسخ فقط من هذا الطراز الفريد.وتعتبر السيارة الفريدة من أسرع السيارات بالعالم، حيث تمتلك محرك W16 بقوة 1600 حصان، ما يجعل سرعتها تصل إلى 377 كيلو متر في الساعة، وتتحرك حتى 100 كيلو متر في 2.4 ثانية.كما يوجد بالسيارة ناقل حركة قوي يتكون من 16 أسطوانة، بالإضافة إلى نظام دفع رباعي، وصندوق تروس DSG بـ7 سرعات.