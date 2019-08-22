سوريا والصين تبحثان توطيد العلاقات الثنائية وتؤكدان دعمهما لمكافحة الإرهاب في سوريا والمنطقة

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم، العلاقات الثنائية مع شيه شياو يان المبعوث الصيني الخاص إلى سوريا والوفد المرافق له.



وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم /الخميس/ - أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والتأكيد على أهمية التنسيق الدائم والمستمر بينهما وعلى كل المستويات بما يساهم في الارتقاء بعلاقاتهما إلى المستوى الاستراتيجي الذي تأمله قيادتا البلدين.



كما جرى التطرق إلى تطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة واتفقت وجهات النظر بين الجانبين على أهمية الاستمرار في مكافحة الإرهاب ومواجهة خطر التنظيمات الإرهابية والتهديد الذي تشكله على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم وذلك بالتوازي مع تحقيق التقدم في العملية السياسية لحل الأزمة في سوريا.

وأكد المعلم، أن دمشق لن تتراجع عن مكافحة التنظيمات الإرهابية بمختلف أشكالها ومسمياتها ومطاردة فلولها حتى تحرير آخر شبر من الأراضي السورية وإعادة الأمن والاستقرار إليها وذلك رغم التدخل التركي السافر الذي يحاول نجدة تلك المجموعات الإرهابية ويقدم لها دعما لا محدود ورغم الاحتلال الأميركي لبعض الأراضي السورية في انتهاك سافر لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها ولأحكام القانون الدولي.



وأشار الوزير السوري، إلى الأهمية التي توليها دمشق لعلاقتها مع بكين وإلى تقدير الدولة السورية لموقف الصين الداعم لها في حربها على الإرهاب وإلى دورها المهم على الساحتين الدولية والإقليمية عارضا الجهود التي تبذلها الحكومة السورية لتأمين احتياجات مواطنيها وتأمين مقومات عملية إعادة الإعمار وخاصة في ظل الصعوبات التي يفرضها الإرهاب الاقتصادي والإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها على سوريا كما تفرض وتهدد بفرض مثلها على الصين وغيرها من الدول.



من جهته .. أكد المبعوث الصيني الخاص إلى سوريا، دعم بلاده المستمر والثابت لحق سوريا في مكافحة المجموعات الإرهابية على أراضيها، مشيدا بالانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري في طريق استعادته لجميع الأراضي السورية.