سمير عثمان: إعلان التشكيل النهائى لـ لجنة الحكام فى هذا الموعد

قال سمير عثمان رئيس لجنة الحكام فى اتحاد الكرة إنه سيتم الإعلان عن ملامح التشكيل النهائى للجنة الرئيسية قبل انطلاق الموسم الكروى 2019-2020.



كان عصام عبدالفتاح المشرف السابق على لجنة الحكام قد تقدم باستقالته إلى اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى للجبلاية بعد خروج منتخب مصر الوطني الأول من نهائيات أمم إفريقيا الذى أقيم مؤخرا فى مصر.



وأكد سمير عثمان فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": سوف يتم عقد جلسة مع اللواء ثروت سويلم قبل نهاية شهر أغسطس الجاري من أجل طرح التشكيل النهائى للجنة الرئيسية والإعلان عنه بشكل رسمي إستعدادا للمشاركة فى إدارة الموسم الكروى 2019-2020.



يذكر أن لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة برئاسة المهندس عامر حسين أعلنت عن إنطلاق منافسات الدورى الجديد يوم 19 سبتمبر القادم على أن يسبقه بـ 24 ساعة إقامة لقاء السوبر المصري الذى يجمع بين الأهلي والزمالك.