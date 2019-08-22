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برلمان

برلمانى: إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية سـ يعالج الأمراض المزمنة

الخميس 22/أغسطس/2019 - 06:27 م
النائب حاتم عبد
النائب حاتم عبد الحميد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان
معتز الخصوصى
قال النائب حاتم عبد الحميد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية هام جدا لأنه سيوفر جزءا من العلاج الناقص فى السوق ، كما أن هذا الصندوق سيهتم بعلاج الأمراض المزمنة لدعم الصحة مثل صندوق تحيا مصر.

ودعا عبد الحميد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" رجال الاعمال المهتمين بالعمل العام الى دعم تمويل هذا الصندوق لتوفير المستلزمات الطبية والقضاء على قوائم الانتظار.

وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان إلى أن التبرع لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية سيساهم فى علاج غير القادرين ، مقترحا ان يشمل هذا الصندوق إطلاق مبادرة للقضاء على التدخين.

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بشأن إنشاء «صندوق مواجهة الطوارئ الطبية»، مع إضافة المحافظات التي طرحها الوزراء.

وجاء مشروع القانون في أربع عشرة مادة، بخلاف مواد الاصدار، ونص خلالها على أن يُنشأ الصندوق وله الشخصية الاعتبارية العامة، وأن يتبع رئيس مجلس الوزراء.

وأشار مشروع القانون إلى أن الهدف من إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية هو استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وعلى الأخص فيما يتعلق بالقضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، بالاضافة إلى دعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والاطفال المبتسرين والحروق، هذا إلى جانب ما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى موازنة الدولة لتغطيتها.

ويتولى إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية كل من مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، ومدير تنفيذي له، بحيث يشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزير الصحة والسكان، ومحافظ البنك المركزي المصري، ووزير التعليم العالي، ووزير المالية، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهم رئيس الوزراء.

ويختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها ومتابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقًا لأحكام هذا القانون.

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