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رئيس الوزراء اليونانى: ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا" لن تمر عبر بلادنا

الخميس 22/أغسطس/2019 - 06:13 م
صدى البلد
أ ش أ
صرح رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم /الخميس/ بأن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا"، التي كانت محتجزة لدى جبل طارق وتم الإفراج عنها الأسبوع الماضي، لن تتجه نحو اليونان خلال إبحارها في البحر الأبيض المتوسط.
وقال ميتسوتاكيس - في تصريحات أدلى بها إلى شبكة "فرانس 24" - "إن السفينة لن تتجه نحو اليونان. لم نتلق طلبا منها بأن ترسي في ميناء يوناني".
وكانت وزارة الخارجية اليونانية أعلنت أمس /الأربعاء/ أن أثينا لن تقدم تسهيلات للناقلة النفطية الإيرانية للوصول إلى سوريا.
يذكر أن القوات البريطانية احتجزت الناقلة "أدريان داريا" في شهر يوليو الماضي قبالة سواحل جبل طارق، الخاضعة للتاج البريطاني، بسبب الاشتباه في تهريب نفط لسوريا، إلا أنه تم الإفراج عنها الأسبوع الماضي، رغم طلب الولايات المتحدة الأمريكية احتجازها مرة أخرى بسبب الاشتباه في وجود صلة لها بالحرس الثوري الإيراني.

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