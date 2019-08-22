مدير الصحة العالمية: 100 مليون صحة الحملة الأكبر على مستوى العالم

أشاد تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية، بما حققته مصر على المستوى الصحى لاسيما مبادرة ١٠٠ مليون صحة، والتى أبدى انبهاره الشديد بها خلال جولته التفقدية اليوم برفقة وزيرة الصحة بمعهد القلب، مؤكدا أنها المبادرة الاضخم على مستوى العالم وحققت نجاحات كبيرة.



وأوضح تيدروس أنه جاء لمصر لمناقشة تفاصيل هذه الحملة والاستعانة بالخبرات المصرية لنقلها خارجيا.



وأشاد بالخدمة الطبيه المميزة المقدمة بمعهد القلب ومعامل القضاء على فيروس سى التابعه لمعهد تدريب الاطباء، مؤكد انه سيستعين بالخبرات والكوادر المصرية فى تنفيذ معهد ليون.



كما اشاد بما تقوم به الدولة المصرية لتحسين الصحة العامة للمواطن عبر اطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل، والمبادرة الاخرى الخاصة بالرياضه مثل مبادرة دراجه لكل مواطن التى اطلقتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة للتعليم العالى، وشدد على خطورة التدخين وأهمية الاقلاع عنه وانه عبارة عن دفع الاموال لقتل النفس.



ويزور تادروس مدير عام منظمة الصحة العالمية برفقة وزيرة الصحة، معهد تدريب الاطباء بمدينة نصر ويعتبر المعهد القومى للتدريب في الوقت الحالي المركز الرئيسى لتدريب العاملين بالقطاع الصحى في جميع أنحاء الجمهورية و كذلك في الدول المجاورة، بعد توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية بين مصر وبعض الدول فى هذا الشأن.