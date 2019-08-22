الإعلامى إبراهيم الصياد: فترة التهجير علمتنا الرجولة.. فيديو

قال الإعلامى الكبير إبراهيم الصياد انه يعبر بشكل أفضل في الكلمة المكتوبة اكثر منها عن التسجيل أمام الكاميرات رغم أنه من 40 عاما علاقته بالكاميرا لم تنقطع .



وأضاف «الصياد» خلال حواره مع الإعلامي أيمن عدلي في برنامج «أخبار مصر» أن الصحافة بالنسبة له تحفز أكثر على التفكير وكيف تجد ذاتك فيما تكتبه من أفكار وتجده مكتوبا ومطبوعا أمامك .



وتابع إبراهيم الصياد أن أسرته مرت بفترة صعبة أثناء التهجير فى بورسعيد حيث هاجرت إلى دمياط مشيرا الى انه احيانا فى فترة التهجير كان ينزل بورسعيد وكان المشهد صعب عليه للغاية.



واستكمل إبراهيم الصياد أن فترة التهجير علمتهم الرجولة والاعتماد على النفس مشيرا الى انها علمتهم الأمل .

