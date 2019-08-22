ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعلمت الوطنية.. إبراهيم الصياد يكشف مراحل عمله في مجال الإعلام

الخميس 22/أغسطس/2019 - 06:32 م
الإعلامي الكبير إبراهيم
الإعلامي الكبير إبراهيم الصياد
كـريـم الـخـطـيـب
قال الإعلامي الكبير إبراهيم الصياد، رئيس قطاع الأخبار سابقا بالتليفزيون المصري، إن محافظة بورسعيد تعتبر بالنسبة له الوطن ومدينة الاحلام، موضحا ان بورسعيد تربى فيها منذ الصغر خلال معركة 56 و67 عندما صدر قرار بترحيلهم خارج بورسعيد استعدادا لنصر أكتوبر 73.

وأضاف «الصياد» خلال حواره مع الإعلامي أيمن عدلي في برنامج «أخبار مصر» أن القيم التي تعلمها من بورسعيد ليست من فراغ خاصة تأثير الوالد والوالدة على شخصيته، متابعا «تعلمت من بورسعيد الوطنية وحب الإعلام».

وأشار رئيس قطاع الأخبار سابقا بالتليفزيون المصرى، إلى أن بدايته الإعلامية كانت في إذاعة بورسعيد المحلية، وهي إذاعة سلكية منتشرة في كل أنحاء بورسعيد، لافتا إلى أنه تعلم أبجديات العمل الإعلامي رغم تواضع الامكانيات.

ولفت إلى أنه لم يتخرج من كليه الإعلام ولكنه تخرج من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مؤكدا أنه رفض العمل في السلك الدبلوماسي من أجل العمل في مجال الإعلام، وعاني كثيرا وواجه مواقف صعبة للغاية حتى انتقاله الي القاهرة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تعرضه لأزمة صحية.. يوسف شريف رزق الله مسيرة حافلة فى خدمة السينما ومهرجان القاهرة

وداعا يوسف شريف رزق الله.. تعرف على مسيرته الحافلة

الإعلامى إبراهيم الصياد: فترة التهجير علمتنا الرجولة.. فيديو

ترشيحاتنا

بـ كاش مايوه فوق الركبة..زوجة ماجد المصرى تثير الجدل.. صور

عنتيل كفر حجازي : مارست الرذيلة مع سيدتين برضاهما.. والفيديوهات سرقوها مني وسربت من أحد مراكز الكمبيوتر.. صور

هل ينفذ جمال عبد الحميد وعده .. 3 نجوم خسروا الرهان وحلقوا شعرهم على الهواء.. فيديو

اهم الاخبار .. وفاة أجوجو.. اعترافات عنتيل كفر حجازي.. أزمة جديدة لـ ريهام سعيد.. وبشرى لطلاب الثانوية بمدارس اللغات

جايلك يا فريدة يا عثمان.. امير كرارة ينشر فيديو له من داخل البسين.. شاهد

احذري منها .. ٣ أضرار لا تتوقعينها لاستخدام طفلك اللهاية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ تاتو الظهر والخلخال .. ميرهان حسين بـ فستان أبيض مثير ..صور

بـ كاش مايوه فوق الركبة..زوجة ماجد المصرى تثير الجدل.. صور

كده برضه يا سونة يا خاين.. أروى جودة تقلد عبد المنعم ابراهيم بـ مايوه قطعة واحدة ..صور