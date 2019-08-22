مرشح المعارضة في انتخابات الأرجنتين يتعهد بسداد ديون بلاده بموعدها

استبعد المرشح الرئاسي المعارض في الأرجنتين ألبرتو فرنانديز اليوم الخميس، احتمال أن تتخلف بلاده عن سداد ديونها إذا فاز في الانتخابات في أكتوبر المقبل.



وقال فرنانديز في حلقة نقاشية نظمتها صحيفة كلارن المحلية: "لا أحد يريد التخلف عن سداد الديون كمخرج للبلاد".



وقال مرشح المعارضة أيضا إن الأرجنتين ستكون بحاجة إلى التفاوض مع دائنيها بشأن كيفية الوفاء بالتزاماتها. ومن المتوقع فوز فرنانديز في الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر المقبل بعد أن حقق تقدما كبيرا على الرئيس ماوريسيو ماكري في الانتخابات التمهيدية التي جرت في 11 أغسطس.



والتقى اثنان من مستشاريه الماليين يوم الأربعاء مع وزير الخزانة الجديد هيرنان لاكونزا، وأخبراه أن فرنانديز سيسعى إلى اتباع "نموذج اقتصادي بديل" عن سياسات الإدارة الحالية.



وكان فرنانديز الذي ينتمي لتيار يسار الوسط قد انتقد اتفاق قرض ضخم أبرمه ماكري مع صندوق النقد الدولي بقيمة 57 مليار دولار العام الماضي، وكذلك الإجراءات التقشفية التي فُرضت في أعقابه. وتعهد فرناندير بالعمل على "إعادة صياغته" إذا جرى انتخابه.