ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية يساهم في القضاء على قوائم الانتظار

الخميس 22/أغسطس/2019 - 09:16 م
النائب محمد الشورى،
النائب محمد الشورى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان
معتز الخصوصى
قال النائب محمد الشورى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية سيساهم فى القضاء على قوائم الانتظار التى عانينا منها خلال الفترة الماضية وبناء المستشفيات، ما يصب فى مصلحة المواطن.

وأشار الشورى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا سننتظر مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لعرضه على البرلمان، ومناقشته داخل لجنة الصحة، مؤكدا أن كل نائب سيعرض وجهة نظره فيه إما بإضافة أو تعديل أو حذف بعض المواد كلا حسب رؤيته.

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بشأن إنشاء «صندوق مواجهة الطوارئ الطبية»، مع إضافة المحافظات التي طرحها الوزراء.

وجاء مشروع القانون في أربع عشرة مادة، بخلاف مواد الإصدار، ونص خلالها على أن يُنشأ الصندوق وله الشخصية الاعتبارية العامة، وأن يتبع رئيس مجلس الوزراء.

وأشار مشروع القانون إلى أن الهدف من إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية هو استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وعلى الأخص فيما يتعلق بالقضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، بالإضافة إلى دعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، هذا إلى جانب ما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى موازنة الدولة لتغطيتها.

ويتولى إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية كل من مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، ومدير تنفيذي له، ويشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزير الصحة والسكان، ومحافظ البنك المركزي المصري، ووزير التعليم العالي، ووزير المالية، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهم رئيس الوزراء.

ويختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها ومتابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقًا لأحكام هذا القانون.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي: منظومة التأمين الصحي الجديدة تعمل وفق المعايير الدولية.. استخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ مشروعات الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.. والتصديق على قانون ممارسة العمل الأهلي

الحكومة توافق على قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

ترشيحاتنا

المتهم بتقطيع زوجته بساطور: قالتلي بخونك واللي عندك اعمله فذبحتها أمام الطفلتين

لـ غير الورثة.. 3 شروط لصحة الوصية الواجبة.. واعرف كيفية استخراجها والمستفيدين منها

فضيحة جنسية.. مدير مدرسة يهودية في نيويورك يعتدي على 38 طفلا.. والتعويض 680 مليون دولار

شاهد.. أغنية يوم التلات لـ عمرو دياب على طريقة عادل إمام

ما الهدف من الزيارة .. لاسارتي يظهر في الأهلي مجددا

في أحدث ظهور لها نجوى كرم تبهر متابعيها .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لاند سكيب وخرائط وسيناريو محاكاة.. تفاصيل تطوير قصر البارون بعد الترميم.. صور

مصر تحصد الميدالية الفضية فى منافسات الفروسية بدورة الألعاب الإفريقية.. صور

باطلالة جديدة باللون الأبيض.. شاهد نوال الزغبي بعد نقص وزنها