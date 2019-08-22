دورة تدريبية لـ الزراعة حول تطبيق معايير الجودة في إنتاج اللقاحات البيطرية

نظمت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، دورة تدريبية تحت عنوان "تطبيق معايير الجودة القياسية لإنتاج اللقاحات البيطرية".



وقال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة إن الدورة للمختصين بالهيئة والمعمل المركزي الرقابه علي المستحضرات الحيوية البيطرية، وبالاشتراك مع شركة ميفاك للقاحات البيطرية وتهدف للتعاون مع كافة الجهات لنقل ومشاركة الخبرات العالمية إلى الكوادر المصرية.



ووجه عبدالحكيم الشكر للخبير العالمي الألماني الجنسية الدكتور دوجلاس كيلي وهو خبير متخصص فى هذا المجال والذي يتواجد فى مصر حاليا لتقييم وتطوير منظومة الشركة لتحقيق كافة المتطلبات والاشتراطات الأوروبية والأمريكية، لافتا إلى أن المشاركين في الدورة أشادوا بالموضوعات المطروحة فيها، وجودة المادة العلمية وعلى أداء الخبير العالمي المحاضر الأجنبي.



الجدير بالذكر أن قيادات وزارة الزراعة، كانت قد عقد مؤخرا اجتماعًا مع مسئولي شركة ميفاك للقاحات البيطرية بحضور الشريك الأمريكي للشركة، الدكتور كريس نلسون رئيس مجلس إدارة شركة كيمن، وبحثوا معهم زيادة حجم استثماراتها في مصر من خلال التوسع في إنتاج للقاحات بهدف زيادة الصادرات خاصة إلى القارة الأفريقية وحوض النيل لتكون مصر البوابة الرئيسية لتصدير اللقاحات البيطرية للقارة السمراء.